Финансовый гороскоп на неделю: как увеличить доходы и натворить ошибок

Еженедельный финансовый прогноз основан на наблюдениях астрологов за поведением планет, которые влияют на сферу карьеры и денег. Прислушайтесь к советам звезд, чтобы жить в достатке и при этом не совершать досадных ошибок, которые могли бы поставить под вопрос ваше благополучие.

Советы экспертов в этой области помогут не упустить перспективные возможности и получить максимальную выгоду с 7 по 13 февраля.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Активизация планет на этой неделе откроет перед Овнами новые финансовые пути. Единственное, что помешает им проложить дорогу к успеху, — это негативный аспект Меркурия и Плутона 11 числа. Консервативный подход тоже будет не самым лучшим выбором. Устаревшие методы будут менее эффективными, нежели новаторские и смелые. Астрологи советуют искать возможности там, где есть трудности. Не нужно их бояться.

Телец

В жизни Тельцов на этой неделе огромным весом будут обладать их слова. Отпугивать финансовый успех также будет бездействие. На этой неделе все указывает на то, что Тельцам нужно сделать решающий рывок к победе. Важно продолжать заниматься делами, которые были начаты ранее. Труд обязательно будет вознагражден. Им удастся решить срочные дела, выполнить горящие заказы, разобраться с долгами. Беспокойство и раздражительность оттолкнут удачу, поэтому важно оставаться позитивными.

Близнецы

Близнецам будет везти в привычных для них делах. Именно они будут привлекать больше всего финансовой удачи. Это актуально не только для тех, кто работает в родных стенах, но и для всех остальных. Близнецы быстрее всех смогут пройти адаптацию к новым условиям и смогут извлечь выгоду из любой сложившейся ситуации. Сейчас нет ретроградных планет, поэтому финансовые перемены будут строго позитивными. Есть вероятность найти дополнительный источник дохода.

Рак

У Раков возможны заминки в конце недели из-за напряженного аспекта между Меркурием и Плутоном, но все проблемы будут решаемыми. Ночные светила дадут Ракам вдохновение и силу воли. Они смогут преуспеть в чем-то новом, найти работу либо завершить всё самое необходимое. Астрологи также советуют с 7 по 13 февраля совершать крупные покупки, так как лучше времени просто не придумаешь. Главное, чтобы приобретаемые вещи были важны и полезны.

Лев

Львам стоит заняться энергетическими чистками. Нужно прогнать остатки накопленной негативной энергии, чтобы на этой неделе и в ближайшем будущем в целом реализовать максимум своего потенциала в финансовой сфере и в работе. На очереди могут быть новые испытания, но и новые возможности. Львам необходимо сосредоточиться на своих целях и продумать перспективы. Можно смело переходить в наступление, пытаясь продвинуть новые идеи. Наличие плана «Б» будет очень кстати, поскольку все может сорваться в последний момент.

Дева

Меркурий в ударе, а значит, у Дев намечается очень благоприятная ситуация как в работе, так и в финансовой сфере в целом. Астрологи советуют привести в порядок мысли, заняться самыми важными делами и обязанностями, разобрать завалы на работе и распрощаться с вредными привычками. Все это поможет укрепить финансовое положение. Это простая и действенная методика, которая может прийти на помощь в самый важный момент.

Весы

Переход Меркурия от ретроградного движения к обычному начнет давать свои положительные плоды уже сейчас. Планеты и звезды дадут Весам новые перспективы. Возможно, что кому-то предложат новую работу, кто-то сможет найти дорогостоящую вещь по очень выгодной цене. Весам будет под силу избавиться от денежных проблем. Важно более тщательно планировать дела, следить за качеством рабочего процесса. Астрологи отмечают важность правильно подобранной одежды.

Скорпион

Звезды и планеты в гармоничном положении, так что на этой неделе финансовая жизнь представителей данного Знака кардинально изменится: появятся новые возможности для заработка и шансы исполнить свое заветное желание. Неделя также отлично подходит для отдыха, путешествий, начала отпуска, покупок. Скорпионы могут смело отправляться в командировки, тратить средства на преображение своего дома — ремонт, новую мебель, аксессуары.

Стрелец

Несмотря на то, что никаких судьбоносных событий не ожидается, общий фон этой недели Стрельцам вряд ли покажется скучным. Даже рутинная работа покажется чем-то увлекательным, но важные решения в финансовой и рабочей сферах принимать не стоит. Лучше не планировать на эту неделю ничего сверхважного: встреч, собеседований. Есть шанс вновь обрести интерес и вдохновение в отношении тех дел, которые по какой-то причине надоели. Стрельцам важно обуздать своей негатив, чтобы не навредить своемй авторитету и не снизить свою продуктивность.

Козерог

Козероги захотят самоутвердиться и блеснуть эрудицией, опытом, креативом, но делать это стоит максимально осторожно. Если назначены важные встречи, переговоры и собрания, на них стоит быть внимательнее и сдержаннее: есть риск конфликта из-за чрезмерно высокой самооценки. Получить желаемое Козероги смогут при помощи самовнушения, но при этом важно не терять связь с реальностью. Нужно ставить перед собой только те цели, которые реально достижимы и актуальны. В противном случае можно впустую потратить время, нервы и деньги.

Водолей

Звезды принесут Водолеям с 7 по 13 февраля денежную удачу: коллеги и руководство начнут уважать их еще больше. Возможно повышение заработка, продвижение по карьерной лестнице. Правда, для успеха придется отдавать себя работе по максимуму и противостоять лени и прокрастинации. Неделя окажется очень интересной, насыщенной событиями и новым опытом. Денежный канал будет открываться, но медленно. Все дорогостоящие приобретения лучше совершить в первые два дня недели.

Рыбы

Мечты этих людей могут стать реальностью. Астрологи советуют отнестись к реализации планов максимально серьезно. Рыбы смогут скорректировать курс и начать движение к успеху. Также эксперты настоятельно рекомендуют представителям данного Знака уповать на помощь интуиции. Шестое чувство не раз спасет Рыб от денежного фиаско и направит их по верному пути. Неделя обещает быть продуктивной и яркой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.