Финансовый гороскоп на неделю: на кого деньги польются рекой, а кому нельзя рисковать

Благодаря советам астрологов будет проще справиться.

Об том пишет Слова и фразы.

Овен

Для Овнов звезды с планетами находятся в практически идеальном положении. Это значит, что представителям данного Знака нужно быть начеку и постоянно двигаться вперед. Новые возможности не за горами. При желании Овны могут на время оставить хлопоты и работу, чтобы погрузиться в личные дела. Возможно, что у Овнов много времени уходит на решение чужих проблем. Конец февраля станет удачным стартом для тех, кто хочет оставить токсичных людей за спиной. Это поможет наладить жизнь, особенно в финансовом плане.

Телец

У Тельцов появится множество возможностей для саморазвития, повышения навыков и приобретения полезного опыта, что хорошо скажется на объемах заработка. Астрологи рекомендуют гнать прочь мысли о поражениях и настраиваться на то, что временные трудности лишь закаляют. Успех на этой неделе будет зависеть от целого ряда факторов. Эксперты рекомендуют Тельцам отказаться от многозадачности: лучше сосредоточиться на одном важном деле и качественно выполнить его.

Близнецы

Близнецам начать неделю лучше с уборки дома, следуя восьми правилам наведения порядка. Особенно важным это будет для тех, кто работает дома. В конце февраля Близнецам важно отбросить сомнения и беспочвенные страхи, чтобы не загонять себя в рамки и продолжить движение к финансовому успеху. Астрологи рекомендуют не бояться перемен и быстрее приспосабливаться к новым условиям. Финансовый успех придет не сразу, однако заложить фундамент важно именно на этой неделе. Нельзя отвлекаться на мелочи и отказываться от своей мечты.

Рак

Ракам срочно нужно отказаться от мыслей, отпугивающих успех. Эта неделя очень важна для них в финансовом и рабочем плане, поэтому важно действовать смело и решительно. В особой степени это касается представителей профессий, связанных с постоянным общением, например юристов, продавцов, консультантов, психологов. Очень важно совершать переход к весне не просто в хорошем настроении, а с мощным боевым духом. Удача будет рядом с Раками, поэтому им нельзя упускать момент. Финансовые возможности увеличатся, если расширять границы и не бояться трудностей.

Лев

У Львов возможно поступление новых деловых предложений, которые смогут стать началом нового пути к денежному благополучию. Людям данного Знака нужно срочно перестать лениться. Да, эта неделя вряд ли покажется простой, но трудности в делах и бизнесе окажутся более чем выполнимыми. Не исключено, что в деловых отношениях возникнет небольшой разлад. Справиться с неприятностями будет проще, если не откладывать решение сложных вопросов. Львам сейчас необходимо оставаться собранными.

Дева

Девам, возможно, придется совершать много покупок, некоторые из которых окажутся неотложными и весьма дорогостоящими. На этой неделе астрологи советуют не ограничивать себя и внедрять в рабочий процесс нововведения. Финансовая удача улыбнется активным и смелым представителям Знака, поэтому важно действовать. Некоторые трудности могут возникнуть при общении в рабочем коллективе, однако спокойствие и доброжелательность помогут сгладить острые углы

Весы

Весы смогут добиться уважения и укрепить свои позиции в коллективе или бизнесе. Это сулит им приятные бонусы и новые возможности. Наступает время исполнения желаний. На этой неделе астрологи рекомендуют избегать импульсивности и выполнять свои обещания. Деньги и ветреность не сочетаются. Весам стоит вовремя отдыхать и не переутомляться, что позволит сосредоточиться на важном и не совершать необдуманных поступков. Заниматься шопингом лучше всего на выходных.

Скорпион

Скорпионам необходимо периодически отвлекаться от работы, баловать себя и близких подарками, заряжаться бодростью посредством занятий спортом. Большой прилив сил ожидает Скорпионов в субботу, что удачно скажется на развитии в деловой сфере. На этой неделе людям данного Знака можно заниматься поисками новых источников дохода, приумножать капитал благодаря вкладам, менять валюту, совершать дорогостоящие приобретения в сфере недвижимости.

Стрелец

Стрельцам не стоит расстраиваться из-за временных трудностей. На этой неделе проблемы окажутся скоротечными. Очень важно найти мотивацию и понять, в каком направлении лучше всего двигаться дальше. Также стоит почитать биографии известных людей или познакомиться с кем-нибудь, у кого можно будет научиться полезным навыкам. Внимание к деталям будет приоритетным. Самыми неблагоприятными днями станут четверг и пятница. В это время Стрельцам может показаться, что они зашли в тупик.

Козерог

Козероги на волне успеха, так что нужно действовать максимально активно. Не стоит пока торопиться с нововведениями. Внезапное желание уволиться с работы или потратить крупную сумму может обернуться неурядицами, а значит, стоит прислушаться к разуму. Планеты не окажут сильного негативного влияния, однако поэтому любая негативная ситуация достаточно быстро стабилизируется.

Водолей

Водолеям стоит полагаться больше всего на принципы визуализации. Все то, чего они хотят, станет явью, но при одном важном условии — если они не станут сидеть и ждать у моря погоды. Вселенная сейчас поощряет трудолюбивых и ответственных людей. Справиться с любыми рабочими и финансовыми трудностями, а также исключить отток финансов Водолеям поможет эффективное планирование. Сейчас важно понять, какие статьи расходов лучше урезать, чтобы сэкономить и накопить на важные покупки. Настроение Водолеев будет приподнятым, поэтому почти любая работа окажется максимально продуктивной.

Рыбы

Рыбам важно на этой неделе сменить обстановку, так как это благотворно повлияет на их энергетику. Можно совершать переезды, отправляться в путешествия личного и делового характера, заниматься новыми делами. Переход к весне для Рыб окажется довольно динамичным. На этой неделе им предстоит настроиться на позитив, чтобы наладить отношения в деловой сфере. Ретроградных планет не будет еще долго, поэтому лучшего времени для новых начинаний не придумать. Полезно будет побаловать себя чем-то приятным в выходные.

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