Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня: на кого свалятся огромные деньги, а кого ждут потери

На этой неделе можно ждать изменений в сфере финансов. Старайтесь не торопиться, поскольку так вы рискуете упустить важные нюансы, которые полностью изменят картину происходящего.

Тем, кто привык сверяться с финансовым гороскопом, проблемы не грозят.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам стоит сфокусироваться на создании правильной домашней атмосферы. Именно таким будет наикратчайший путь к финансовой победе, поскольку этим людям очень сильно нужна помощь созидательной энергии, особенно дома. Где они могут как следует отдыхать после тяжелых трудовых будней. Также правильная атмосфера дома в эти семь дней поможет Овнам не запутаться и не утонуть в собственных страхах и комплексах. Основная сложность этого периода заключается в том, что Овны могут получать много недостоверной, ложной информации. Стоит быть внимательнее к тому, что говорят посторонние люди.

Телец

Если с 13 по 19 июня остро встанет вопрос о принятии важного финансового решения, то Тельцы могут допустить ошибку. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют отключать эмоции, действовать мягко и неспешно. Также важно помнить о том, что в некоторых случаях полезно просто подождать. К счастью, Меркурий немного укрепляет родственные и партнерские связи, что позволит Тельцам чаще рассчитывать на поддержку со стороны близких людей и друзей. В итоге тельцы смогут достичь успеха в работе, даже если у них есть ощущение того, что они застряли в тупике.

Близнецы

У Близнецов, как и у всех остальных Знаков Зодиака ожидается сложный вторник, но для них он может быть чуть более негативным, чем для всех остальных людей. Ретро-Сатурн в Козероге пророчит Водолеям судьбоносные моменты. Конец недели может стать временем больших перемен, даже если покажется, что ничего особенного не происходит. В начале недели можно заняться планированием и довести текущую работу до логического завершения.

Рак

Ракам звезды помогут создать ровный и гармоничный фон, благодаря которому удастся изменить свою жизнь. Чтобы избежать проблем, звезды не советуют брать крупные займы. Во-первых, в период ретроградного Сатурна это опасно, а во-вторых — это никак не приблизит Раков к решению проблем. Жить по средствам — вот к чему призывают планеты. Еще астрологи советуют повременить с поисками и переходом на новую работу. Лучше держаться знакомых берегов и двигаться в привычном темпе.

Лев

На этой неделе важно позаботиться о сохранении финансовой стабильности, воздержавшись от радикальных перемен и крупных покупок, так как это с высокой вероятностью не принесет желаемого результата. Во Львах может преобладать энергия высоких вибраций, поэтому сосредоточиться лучше на созидании — на творчестве и на взаимной помощи. Ночные светила дадут Львам возможность почувствовать себя в безопасности в финансовом секторе. На протяжении недели Львов ожидают частые встречи с дилеммами и непростыми ситуациями, похожими на те, что приходилось разрешать в прошлом.

Дева

Девам в финансовых вопросах лучше пользоваться интуицией, поскольку доверять людям сейчас как минимум не выгодно, а порой и вовсе не безопасно. Нужно научиться распознавать энергетических вампиров, чтобы отражать их нападки и не оставлять ни шанса на успех. Дорогостоящие приобретения разумнее будет совершать в понедельник или с четверга. Полнолуние в этот раз может пустить Дев по ложному следу и заставить потратить больше, чем они хотели. Полезно будет искать нестандартный подход к сложным делам. Креативность Дев сыграет в их пользу.

Весы

Весам для повышения доходов и привлечения финансовой удачи в целом стоит изучать не рекомендации финансистов, гениев бизнеса и ученых. Это будет тот самый момент, когда во всех делах потребуется последовательность. В силу общих тенденций неделя с 13 по 19 июня станет прекрасным временем, когда можно выполнить минимум работы и получить за это максимум вознаграждения. Однако возможно, что Весам придется брать на себя чуть больше ответственности.

Скорпионам

Расчетливость и хитрость — не порок в эти семь дней, но Скорпионам нужно помнить, что все хорошо в меру. Внезапная слабость, безделье и уныние — симптомы того, что кто-то сглазил Скорпионов. Астрологи советуют сейчас не рисковать, а больше работать и экономить деньги. Пиковый момент, когда у Скорпионов могут сдать нервы – 14 июня. Под воздействием Суперлуния эти люди могут оказаться в сложной и запутанной финансовой ситуации.

Стрелец

Эти дни могут быть связаны с чувством неуверенности, эмоциональным опустошением и сомнениями. Основная причина этого — неправильное отношение к деньгам. Исправить ситуацию поможет позитивное мышление. Стрельцы — люди с огромным потенциалом, но сейчас их способности будут в немного угасшем состоянии. Благодаря активному влиянию Меркурия в Близнецах эта неделя будет довольно благоприятным временем для планирования.

Козерог

В эти семь дней Козероги будут особенно сильными, уверенными в себе и очень активными. Это позволит быть успешными в новых делах. Внушаемость и эмоциональность сойдут на нет, поэтому Козероги смогут придерживаться взятого курса. Также Козероги будут удачливыми при обращении с деньгами и другими ресурсами, что убережет их от сомнительных авантюр. Нужно опасаться негативных людей, так как они могут подтолкнуть представителей данного Знака к опрометчивым решениям.

Водолей

Водолеям станет проще контролировать свои расходы. Деньги будут уходить и приходить с огромной скоростью, но представители этого Знака справятся со всеми делами и проблемами. Это поможет сохранить хладнокровие и делать только то, что принесет успех. Неделя пройдет под эгидой приятных новостей. Именно сейчас многим Водолеям удастся разрешить все неурядицы, начать путь к богатству. Если они будут готовы к смелым инициативам, полоса неудач смениться полосой побед.

Рыбы

Главное для Рыб сейчас быть честными по отношению к себе. Меркурий в Близнецах настраивает этих людей на марафон, а не на спринт. Погоня за легкими деньгами может закончиться неудачей. Работа будет требовать огромных энергетических затрат, но за выполненные задачи они получат щедрые бонусы, пусть и не всегда в виде денег. Важно помнить о том, что богатство — это не только деньги. С 13 по 19 июня активного участия могут потребовать семейные дела.