Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября: кого ждут огромные деньги

О том, как это сделать, вам расскажут полезные рекомендации астрологов.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Гороскоп сулит значительные прибыли трудолюбивым людям данного Знака. Финансовое положение Овнов может существенно улучшиться, если те перестанут тратить деньги направо и налево. Сейчас точно не стоит забывать о рабочих обязанностях. При желании в обозримом будущем или в конце уже этой недели можно будет переговорить с начальников относительно повышения зарплаты. Если такой разговор давно напрашивается, лучше его не откладывать.

Телец

Тельцам, как и Овнам, можно смело просить повышения, если им кажется, что их заслуги достойны внимания и поощрения. В начале недели Тельцы погрузятся в рабочую атмосферу, что может благоприятно отразиться на их трудоспособности на весь период. Необходимо взять себя в руки и завершить начатые дела до конца недели, чтобы не нарваться на выговор. В конце недели кто-то из близкого окружения может обратиться за финансовой помощью. Возврата долга придется ждать немало, а отношения могут испортиться.

Близнецы

Близнецы начиная с 16 числа будут чуть менее продуктивными из-за Венеры в Стрельце, но это продлится лишь пару-тройку дней. С 17 ноября их главный покровитель в лице Меркурия тоже окажется в этом Знаке. К сожалению, это не поможет быстро исправить сформированные ранее финансовые трудности и неприятные рабочие ситуации. Близнецам стоит быть осторожнее и пока не тратить деньги на то, что может подождать. Осторожность на первом месте.

Рак

На этой неделе Раки будут лишены энергетической поддержки, особенно после перехода Венеры в Стрельца 16 ноября. Именно поэтому им стоит оставаться начеку и осторожно тратить свои силы и энергию. Также лучше внимательно подписывать документы. Еще представителям этого созвездия, возможно, придется столкнуться с мошенниками. Вернуть украденные деньги удастся с трудом, поэтому лучше проявить осторожность. Это поможет сохранить продуктивность и физическую выносливость.

Лев

Львам необходимо постараться до 17 числа погасить неоплаченные счета и вернуть долги родным и друзьям, иначе проблемы будут преследовать их в течении ближайших недель. Влияние Венеры с 16 ноября начнет ослаблять энергетику Львов. В это время могут на пустом месте возникать конфликты с коллегами и клиентами. Если не удастся быстро уладить их, то можно потерять работу, деньги и авторитет.

Дева

У Дев с 17 ноября наступает отличное время для командировок и интеллектуальной работы. У Дев появится шанс обратить финансовую удачу на свою сторону. Чтобы улучшить материальное положение, важно выполнять все рабочие задачи ровно в срок. В предстоящие семь дней представители этого Знака смогут заключить выгодные сделки, которые принесут хорошую прибыль, но уже в новом году. В конце недели можно отправиться в магазин за новогодними подарки.

Весы

Весам после 16 числа стоит всеми возможными способами избегать энергетического выгорания. В финансовом плане грядущая неделя будет нестабильной, но вторая ее половина окажется благоприятнее, чем первая. С одной стороны, появится много возможностей хорошо заработать, но с другой, растраты могут сильно ударить по кошельку и повлечь за собой дополнительные проблемы. Если удастся решить быстро какие-то проблемы, не стоит останавливаться на достигнутом. Чудес ждать не стоит, так что для привлечения финансовой удачи следует работать в полную силу.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит всегда помнить о работе закона замещения. Ничто новое не придет в их жизнь, пока они не избавятся от старого: от ненужных воспоминаний, сожалений, жадности, уныния и сомнений. Также важно избавляться от старых вещей. Если очень хочется обновить гардероб, нужно без сожалений выбросить то, что давно утратило товарный вид. На этой неделе события могут потребовать от Скорпионов полной отдачи. Не стоит переживать, ведь старания принесут щедрые плоды и станут поводом для хорошей премии или повышения.

Стрелец

В конце недели Стрельцов может ждать приятный и важный сюрприз: возможно, кто-то из ближайшего окружения захочет вернуть старый долг, либо поступит предложение о новой работе. Сейчас она будет очень сильной, так как в Стрельце окажется сразу две планеты — Венера и Меркурий. Неприятности на работе и трудности с деньгами сейчас маловероятны, но возможны. Это значит, что Стрельцам пока не стоит расслабляться. Нужно быть готовыми ко всему.

Козерог

Мысли о работе не будут отпускать Козерогов даже в выходные, но в этом нет ничего плохого. Астрологи не советуют Козерогам брать и давать деньги в долг, так как это может сбить их с правильного пути. Причиной для проблем с деньгами может послужить жадность. Астрологи предупреждают, что середина ноября — не самое подходящее время для рискованных вложений и авантюр. Лучше сфокусироваться на честном заработке.

Водолей

Водолеям сейчас стоит опасаться мошенников и в целом как можно реже доверять незнакомым людям. Если придется заниматься переговорами, лучше доверять интуиции, но для этого важно также ее усилить. Период с 14 по 20 ноября станет напряженным. Внезапные траты могут ударить по бюджету. В этот период необходимо приобретать только самое важное. В силу своей невероятной креативности Водолеям посчастливится найти правильное решение в сложной ситуации в бизнесе или на работе.

Рыбы

.Дело в том, что Венера и Меркурий поменяются ролями. Венера станет антагонистом 16 числа, а Меркурий начнет помогать людям с 17 ноября. В такие периоды важно помогать самим себе психологически, не настраивая себя на поражения. Энергетическое поле Рыб будет ослабевать, что грозит снижением продуктивности. В конце месяца работы станет больше, и выполнять поставленные задачи будет гораздо сложнее. С другой стороны, это будет отличное время для командировок и смены обстановки.