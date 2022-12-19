Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря: как знакам Зодиака привлечь большие деньги

Вероятно, уже на этой неделе ваше материальное положение изменится, особенно если вы будете следовать простым рекомендациям астрологов.

Овен

Астрологи рекомендуют Овнам как можно чаще полагаться на интуицию, так как грядущая неделя станет весьма насыщенной событиями, а Юпитер поможет услышать внутренний голос. Эксперты советуют Овнам сократить расходы в среду. Есть вероятность денежных потерь, которые могут произойти из-за невнимательности или доверчивости к окружающим. Проблемы с деньгами могут возникнуть внезапно, однако, при должном уровне осторожности они так же быстро и исчезнут.

Телец

На этой неделе Тельцам следует подвести итоги уходящего года. Вероятно, работы будет много, и станет ясно, в каком направлении необходимо двигаться до конца этого года. Успех зависит от самих Тельцов, так что важно правильно планировать каждый день, чтобы оставалось время на подготовку дома к праздникам и на покупку подарков. Скорее всего, проблемы отступят, а Тельцы станут богаче, счастливее и поймут, что им нужно дальше делать.

Близнецы

Грядущая неделя пройдет удачно, но только в том случае, если Близнецы будут сторониться представителей самых агрессивных Знаков Зодиака. Воздействие отрицательно настроенных людей неблагоприятно скажется на рабочей и финансовой сфере жизни. Для достижения новых успехов необходимо больше работать и искать новые возможности для привлечения достатка. Астрологи рекомендуют Близнецам побольше выделять времени для работы, но при этом не забывать отдыхать и расслабляться. Не стоит тратить слишком много денег на развлечения и посещать дорогие заведения.

Рак

Очень часто люди отталкивают от себя финансовую удачу, произнося слова, мешающие разбогатеть. У Раков есть все шансы на успех, но они могут растаять в одночасье, если эти люди будут говорить «я не смогу», «удача обходит меня стороной», «я беден» и так далее. Влияние планет и в частности Юпитера поможет Стрельцам работать упорнее, но на этой неделе астрологи советуют поискать новые источники заработка. В этот период удача будет на стороне Раков, поэтому можно и нужно покупать подарки близким, вкладывать деньги в ценные бумаги или валюту.

Лев

Гороскоп сулит неожиданную встречу с человеком, который захочет воспользоваться добротой Львов ради корыстных целей. Благодаря влиянию Нептуна и Юпитера у представителей этого созвездия появится больше энергии, которую необходимо направить в рабочее русло. Настало время для решения финансовых и рабочих проблем, и для начала нужно оплатить счета и избавиться от долгов. На этой неделе Львам стоит необходимо поверить в силу эзотерических практик.

Дева

У Дев могут появиться проблемы на работе в среду. Покровитель Меркурий все ещё ослаблен, поэтому у Дев могут возникнуть внутренние конфликты. Также не исключено, что кто-то из старых знакомых захочет напомнить о долгах, и Девам придется незамедлительно вернуть деньги. Влияние планет может негативно отразиться на энергетике и здоровье, так что нужно найти источник хорошего настроения.

Весы

Весов ожидает очень динамичная неделя, на которой события будут стремительно сменять друг друга. Есть вероятность забыть нечто очень важное. Покровитель Весов Венера все еще негативна, так что энергии все еще может не хватать. Тем не мене, ночные светила дадут Весам шанс избавиться от долгов и улучшить финансовое положение. К концу недели необходимо потратить больше сил на работу, чтобы заслужить повышение или премию.

Скорпион

Луна в среду будет негативной, а Солнце полностью лишится своей силы, поэтому астрологи 21 декабря советуют Скорпионам не поддаваться слабостям и меньше тратить средства на развлечения. Тем не менее. Будут и благоприятные дни — например, вторник и четверг. В эти дни важно следить за сигналами Вселенной, предвещающими приятные перемены. На этой неделе многим представителям данного Знака удастся избавиться от проблем с деньгами. Однако для этого необходимо направить все силы и возможности на избавление от долгов, и тогда в новом году доходы вырастут.

Стрелец

Наступает отличное время для того, чтобы попробовать обговорить с начальством повышение или новогоднюю премию. Из-за ослабленного влияния Солнца в среду Стрельцам придется столкнуться с денежными трудностями. Лучше в этот день не совершать покупок. Вероятно, некоторым Стрельцам предстоит обратиться за финансовой помощью к родным или друзьям. Чтобы преодолеть быстрее и с наименьшими последствиями все проблемы, астрологи советуют Стрельцам пользоваться советами о том, как зарядить себя удачей на весь день.

Козерог

У Козерогов неделя в целом будет достаточно благоприятной. Только в понедельник могут возникнуть некоторые трудности с продуктивностью. Именно поэтому астрологи советуют 19 числа воспользоваться советами о том, как сделать любое утро продуктивным. Влияние Нептуна и Юпитера положительно скажется на энергетике, поэтому выполнять рабочие обязанности в другие дни будет куда проще. По мнению астрологов, предстоящая неделя удачна для заведения полезных деловых знакомств, поисков дополнительного источника заработка, новой работы.

Водолей

Водолеям в эти семь дней может крупно повезти, особенно если они будут использовать при создании образа цвета, привлекающие богатство и удачу. Представителям данного Знака стоит больше времени посвящать отдыху, реже задерживаться на работе дольше необходимого. В этот период Юпитер усилится, а значит, выполнять рабочие обязанности станет проще. Также стоит проявить аккуратность в обращении с деньгами и посещать магазины только по необходимости, ведь Меркурий все еще слаб. Если захочется купить кому-то подарок на Новый год, лучше сделать это в интернет-магазине.

Рыбы

Астрологи лишь советуют составлять список покупок, дабы не потратить больше необходимого. На этой неделе придется работать чуть больше, так как близится конец года. Старания не будут напрасными. Рыбам удастся найти неординарное решение новых проблем, а также выйти за пределы возможного в привычной работе. Эта неделя обещает быть крайне продуктивной.