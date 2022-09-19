Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября: чего ждать разным знакам Зодиака

Чтобы остаться на плаву, постарайтесь следовать простым рекомендациям экспертов.

Овен

Более лучшего времени для воплощения в жизнь всех финансовых и рабочих замыслов попросту не придумать. Конечно, ретроградность Меркурия будет мешать, внося свою лепту, но Овны со всем справятся. Главное — не переутомляться и помнить о целебной силе сна. Влияние Венеры поможет Овнам стать более выносливыми. Быть может, планеты даже направят их мысли и воображение в правильное русло. Планеты поддержат в Овнах уверенность, избавят от лишнего беспокойства, подскажет нужный путь, помогут выбрать верный маршрут.

Телец

Тельцам как никогда нужны правильные люди в окружении. Им необходим надежный источник информации. Астрологи рекомендуют доверять интуиции и своим чувствам, но не позволять эмоциям брать вверх. Начало недели будет очень важным. Первые рабочие дни могут отметиться высокой загрузкой, поэтому важно помнить о том, как можно зарядиться энергией. Денежная удача ускользнет, если ничего не делать и просто ждать у моря погоды. Продуктивными станут новые начинания, повышение квалификации, получение знаний, переговоры. Можно смело совершать дорогостоящие покупки.

Близнецы

Усердный труд на данной неделе станет началом чего-то хорошего. Вложения средств и времени в бизнес или собственное развитие окажутся весьма выгодными в долгосрочной перспективе. На этой неделе удастся найти оригинальный выход из любого странного и трудного положения. Астрологи советуют также помогать материально и уделять время родственникам, друзьям.

Рак

Раки смогут с высокой вероятностью найти решение запутанной финансовой или рабочей ситуации. Этих людей ждут неожиданные удачные обстоятельства, вызванные отсутствием негативных астрологических событий. Полоса такого везения продлится до конца недели. Фактически, конец этой недели будет очень благоприятным для работы, покупок и грамотного расхода средств. При желании Раки могут вернуться к более стандартной и стабильной обстановке — например, заняться текущими задачами.

Лев

Благотворное влияние звезд поможет Львам усилить побороть тягу к расточительству, подтолкнуть к правильным финансовым решениям и привлечь больше денежной удачи в целом. Львы могут рассчитывать на удачные возможности и подарки судьбы. Эти люди могут при желании раз и навсегда избавиться от финансовых трудностей. Астрологи советуют воспользоваться удачным стечением обстоятельств.

Дева

Такое удачное время как сейчас выпадает не так часто, поэтому важно направить все свои силы на то, чтобы предотвратить неурядицы в материальном секторе жизни. Согласно астрологическим наблюдениям, Дев могут ожидать несколько удачных дней. Особое внимание нужно обратить на пятницу и субботу, обозначенные благоприятные аспектами планет. Именно в эти дни Девы смогут повлиять на разрешение практически любой неприятной финансовой или рабочей ситуации.

Весы

Сила закона притяжения поможет Весам стать успешнее в финансовой сфере. Достаточно просто поверить в то, что все возможно и поверить также в самих себя. Весы на этой неделе способны достичь впечатляющих успехов на рабочем поприще. Текущая астрологическая ситуация располагает к инициативе, решительности и амбициозности. Астрологи сообщают, что Весы будут удачливы в тех делах, в которых начнут проявлять активность. Особенно повезет представителям творческих профессий, продавцам и бизнесменам. Личные качества и скрытые таланты помогут в принятии правильных решений.

Скорпион

Риск в разумном объеме может привести к достижению желаемого, однако, наступающая неделя — не лучшее время для бесполезных трат. Чтобы привести в порядок мысли и стать максимально продуктивными, Скорпионам нужно избавиться от негативных воспоминаний. Да, в прошлом могло что-то не получаться, но жизнь продолжается, так что нужно пользоваться новыми возможностями или создавать условия для их появления. На этой неделе уровень доходов многих Скорпионов может начать стремительно расти. Полезной станет совместная работа и деловое общение.

Стрелец

Понедельник для Стрельцов может стать днем внезапных озарений и некоторых проблем. Скорее всего, он потребует от этих людей больших вложений сил и времени в финансовые и рабочие дела. Стоит следить за приметами понедельника, чтобы облегчить себе путь к финансовому Олимпу. В целом на неделе Стрельцы смогут быстро и качественно выполнять свою работу. Период с 19 по 25 число — отличное время для крупных покупок, особенно если речь идет о недвижимости или автомобиле, покупке билетов на самолет или поезд. Толика креативности поможет Стрельцам воплотить в реальности все свои планы.

Козерог

Козерогам звезды и планеты дадут очень много жизненной энергии и сил. Их стоит направить в работу. Неделя начнется спокойно и предсказуемо, что поможет Козерогам включиться в процесс и оптимизировать свой труд. Это в свою очередь отразится благоприятно на прибыли сейчас и в будущем. За эту неделю Козероги смогут стать сильнее, опытнее, а также справиться со многими препятствиями и преодолеть любые невзгоды.

Водолей

Водолеям нужно поменьше перегружать себя делами и работой. Нагрузки следует повышать плавно. В пятницу продуктивность будет на максимальном уровне. Сейчас стоит минимизировать риски в материальной сфере. Дело в том, что Меркурий все еще ретрограден, из-за чего вероятность неприятных происшествий и форс-мажоров остается высокой. Астрологи настоятельно рекомендуют воздержаться от денежных займов и кредитования.

Рыбы

Неделя удачна для обращения в государственные инстанции, для урегулирования сложных денежных и юридических вопросов. Позитивное влияние планет самым прямым образом затрагивает сферу денег. Рыбы склонны будут с оптимизмом смотреть на свое будущее и ставить перед собой грандиозные цели. Астрологи сообщают, что текущий период — прекрасное время для расширения личного авторитета и поисков новых источников дохода. Расчетливость, помноженная на предприимчивость, позволит легко решить проблемы.