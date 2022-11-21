Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября: как разбогатеть знакам Зодиака

Астрологи рассказали, о каких событиях идет речь и как они отразятся на нашей с вами финансовой жизни.

Овен

В начале недели Овнам придется работать в полную мощь, но только не стоит переутомляться в понедельник. Несмотря на то, что после выходных включиться в работу не так просто, бездействие может повлечь за собой денежные проблемы. В целом неделя с 21 по 27 ноября хорошо подходит для отдыха и смены обстановки. Можно отправиться в запланированный отпуск, отложить временно грандиозные планы. Большие финансовые траты могут усугубить материальное положение Овнов.

Телец

Тельцам удастся стабилизировать финансовую обстановку но только во вторник. Во второй половине недели рекомендуется вкладывать деньги в бизнес и совершать важные покупки. Также на этой неделе можно смело приступать к реализации глобальных проектов. В этот период умеренные и оправданные риски могут привести к финансовым победам. Ночные светила раскроют положительные качества многих Знаков, а в особенности Тельцов, что даст им преимущество в творческой деятельности и обострит лидерские качества. Еще этим людям с высокой вероятностью удастся завести полезные знакомства.

Близнецы

Заручившись поддержкой влиятельных людей, Близнецы смогут открыть собственное прибыльное дело. В первый день недели соединение Венеры и Меркурия, что сулит неприятности на работе и незначительные денежные потери. Чтобы избежать этого, необходимо проявить осторожность и не брать в долг у малознакомых людей. Начиная со вторника Близнецы будут свободны и максимально продуктивны.

Рак

На этой неделе Раки могут смело тратиться на покупки и развлечения, а при желании начать откладывать деньги на будущее. Самое главное — не нарушить поток изобилия в понедельник, иначе последствия негативного аспекта Венеры и Меркурия будут долгоиграющими. В остальные дни Раков ожидает финансовая стабильность. Под влиянием Юпитера в конце недели удастся завести полезные знакомства, заключить выгодные контракты или найти надежного партнера для открытия бизнеса. Однако, крупной прибыли и оглушительного успеха ждать не стоит.

Лев

Финансовый гороскоп сулит этим людям удачный относительно период. Уже Плоды стараний Львов на этой неделе станут заметны немного позднее — ближе к Новому году. Людям данного Знака придется больше работать, чтобы получить поощрение от руководства или заработать больше денег. Не стоит жалеть о потраченных силах: в конце недели Львы смогут получить заслуженную похвалу и внести существенный вклад в будущее повышение. Самое главное сейчас — бороться с апатией и усталостью.

Дева

Энергетика Меркурия станет сильнее, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют представителям этого Знака погрузиться в работу и задуматься о достижении заветных финансовых целей. Продуктивность повысится в разы, поэтому Девы начнут работать более упорно и таким образом смогут добиться повышения доходов. В понедельник категорически не рекомендуется давать деньги в долг и брать займы.

Весы

Весы могут утратить мотивацию в понедельник, но она вернется к ним во вторник или среду. Финансовая удача станет спутницей Весов ближе к среде. Особенно удачным временем станет конце недели. На выходных можно смело вкладывать деньги в надежные проекты, приобретать дорогие вещи. Минимальных денежных потерь избежать не удастся, но они никак не отразятся на бюджете Весов. Вполне возможно, что люди данного Знака смогут получить неожиданное денежное вознаграждение. При совершении дорогостоящих покупок лучше очень внимательно изучать отзывы о товаре или услуге в интернете.

Скорпион

Для того, чтобы финансовая удача не покидала Скорпионов, им стоит следить за своим эмоциональным здоровьем и сильной энергетикой. Работа начнет приносить этим людям не только деньги, но и удовольствие. Не исключено, что начальство и коллеги отметят упорство Скорпионов, что послужит поводом для денежного вознаграждения или повышения в будущем. В плане финансов месяц станет удачным для тех, кто попытается найти новые источники заработка.

Стрелец

Стрельцам сейчас можно смело вкладывать деньги в ценные бумаги, открывать собственное дело или же развивать в себе новые таланты, которые впоследствии станут приносить доход. Можно совершать дорогостоящие покупки и менять валюту. Самый трудный день, как и для других Знаков Зодиака — понедельник. Учитывая то, что в грядущем периоде Меркурий будет сильным, Стрельцам необходимо больше работать, чтобы восполнить денежные запасы и заложить фундамент для будущих карьерных успехов.

Козерог

Этим людям стоит проявить осторожность в обращении с деньгами. В этот период желательно не тратить, а копить денежные средства, иначе к началу зимы денежных проблем станет гораздо больше. Еще Козерогам нужно фокусироваться на работе, не отвлекаясь ни на что второстепенное. Прокрастинация может стать причиной сильного снижения продуктивности, особенно в начале недели.

Водолей

Это придаст людям данного Знака мощный позитивный импульс. В целом неделю с 21 по 27 число можно считать очень удачной для Водолеев, поскольку денежная удача будет рядом с ними практически всегда. Благодаря усиленному влиянию Меркурия эти люди получат много заманчивых предложений, и, возможно, это приведет к масштабным переменам в финансовой сфере. Им предстоит погрузиться в решение финансовых вопросов, поиски дополнительного заработка, работы.

Рыбы

Рыбы смогут улучшить своей финансовое положение. Им хватит сил, не взирая на слабость Венеры. В это время представителей этого Знака ожидают новые возможности, которые нельзя упускать. Единственное предостережение — необходимо осторожнее обращаться с деньгами и по возможности не совершать дорогие покупки. В это время астрологи советуют начать планировать бюджет на следующий месяц и год, чтобы избежать непредвиденных расходов.