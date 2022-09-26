Финансовый гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября: кто получит огромные деньги

Материальная сфера — одна из самых важных на этой неделе. Астрологические наблюдения указывают на то, что сейчас можно очень сильно преуспеть в работе, бизнесе и денежных делах.

Овен

Мечтающим об успехе Овнам можно использовать надвигающиеся дни для увеличения дохода, укрепления позиций и повышения авторитета. Это будут одни из самых удачливых людей среди всех Знаков Зодиака. Новые начинания на этой неделе могут оказаться весьма перспективными и результативными. Не нужно переходить никому дорогу, так как может сработать закон бумеранга.

Об этом пишет Слова и фразы.

На это указывает прекрасное расположение планет. Так что если Овны хотят кардинально изменить жизнь то начинать нужно уже с понедельника или лучше со вторника, так как первый день для работы не подходит.

Телец

Тельцы всегда были, есть и будут людьми, которым легко достаются деньги. Финансы порой сами идут им в руки, но представители данного Знака этого просто не замечают. На этой неделе им стоит быть повнимательнее ко всему происходящему. Настало время действовать. Тельцов ждет перспективная во всех отношениях неделя. Венера перейдет в Знак Весов 29 числа, поэтому в конце недели Тельцам будет обеспечено хорошее настроение, право выбора, свобода действий и повышенная работоспособность. Больше всего везти будет тем, кто много передвигается и работает за рулем.

Близнецы

Близнецам важно следить за тем, чтобы негативные мысли не взяли верх. Астрологи советуют им окружить себя позитивными и успешными людьми, а также меньше времени уделять бытовым задачам и скучной работе. Магия в совокупности с оптимизмом будет творить чудеса. Представителям данного Знака можно смело планировать важные финансовые дела на октябрь и даже декабрь. В денежных вопросах поможет объективный взгляд на будущее. Это будет лучшее время для торговли.

Рак

Астрологи советуют Ракам использовать текущий период для развития талантов, освоения новых навыков, деловой активности и продвижения новых идей. Неделя будет связана с ростом доходов, поэтому Ракам лучше приложить максимум усилий в работе. Осторожность нужно будет проявлять в работе с клиентами. Многие могут начать лгать ради собственной выгоды. Возможен резкий карьерный рост, но для этого лучше сконцентрироваться на текущих задачах.

Лев

Вселенная предупреждает: репутация Львов может быть испорчена разными сплетнями и слухами, а попытки найти обходные пути приведут еще к большим проблемам подобного рода. Эзотерических методик будет маловато, поэтому астрологи также советуют полагаться на свое чутье и опыт. Неоправданные риски в деловом секторе могут принести убытки, поэтому эксперты не советуют Львам идти на авантюры. Это хорошее время для обмена информацией и получения нового опыта, но не таким путем.

Дева

Любые коллективные дела могут быть сопряжены с сумятицей и конфликтами, поэтому Девам лучше полагаться только на себя. Чтобы как можно меньше зависеть от чужого мнения и уберечь себя от токсичных коллег и клиентов, астрологи советуют Девам укреплять свое биополе. Например, можно больше заниматься спортом, либо скорректировать питание. Представители данного Знака могут ощутить недостаток денег, но астрологи советуют не бить тревогу, а продолжать упорно трудиться. На этой неделе влияние планет позволит Девам привлечь в свою жизнь больше денег.

Весы

Используя свои интеллектуальные способности и силу осознанности, Весы смогут легко и быстро принимать важные решения в финансовой сфере, а также работать с большими массивами информации, обзаводиться выгодными знакомствами, находить оригинальные решения финансовых задач. Представители данного Знака хорошо проявят себя в самых разных делах, а также смогут разработать хорошую финансовую стратегию на будущее. Также астрологи рекомендуют быть открытыми для новых идей, для работы над собой и самообразования.

Скорпион

Главное предостережение недели с 26 сентября по 2 октября заключается в том, что как только у Скорпионов появятся свободные деньги, им не стоит пока идти их и тратить. Желательно приберечь их на ближайшее будущее. В эти семь дней специалисты рекомендуют усмирить свою агрессию и не выказывать недовольство в адрес коллег, клиентов. Неделя подходит для укрепления позиций и улучшения отношений с деловыми партнерами.

Стрелец

Стрельцам осторожнее стоит быть с крупными покупками и принятием серьезных финансовых решений. Лучше дважды подумать, прежде чем начинать действовать. Чтобы существенно повысить доходы Стрельцам нужно будет снять с себя энергетические блоки. Не исключено, что для многих Стрельцов настанет время сменить деловых партнеров, а, может, даже и работу. Период обозначен активизацией Венеры, а значит, не лишними станут поездки и путешествия.

Козерог

Козерогам стоит попробовать отказаться от старых схем. Новые мысли и новый подход помогут им повысить доход в долгосрочной перспективе. Также очень важно будет поднять свою самоуверенность. Нужно будет почаще говорить себе слова «я смогу», «у меня получится». Козероги смогут получить все при помощи самовнушения. Также им удастся своими словами и действиями подтолкнуть к успеху людей вокруг, за что им многие будут благодарны. Полезными на этой неделе будут по большей части траты, связанные с семьей. И домом.

Водолей

Водолеям для повышения доходов стоит на максимум использовать свой творческий подход. Возможно, в начале недели стоит отдать предпочтение рутине: новшества в понедельник и вторник вряд ли будут полезными. Зато удастся доделать текущую работу, покончить с проблемными проектами, поработать с документацией, пообщаться с сослуживцами. При желании можно нацелиться на физическую работу. Интеллектуальный труд будет максимально продуктивным для тех, кто имеет дело с цифрами — бухгалтеров, учителей математики, продавцов.

Рыбы

Чтобы не перегореть на этой неделе. Рыбам стоит делегировать некоторые рабочие задачи и не бояться просить о помощи. Этих людей точно ждет успех, но он придет чуть позже. Трудности будут, но астрологи считают, что они пройдут безболезненно. У Рыб получится адаптироваться к новым условиям. Независимо от того, какие события ждут этих людей, материальное изобилие придет позднее. Нужно просто двигаться вперед.