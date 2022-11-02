Финансовый гороскоп на ноябрь: как обрести достаток и приумножить деньги

Ноябрь — время, когда многие события в денежном секторе будут иметь одновременно и хорошие и плохие стороны, но только до 8 числа — пока не закончится коридор затмений.

Овен

В финансовом плане месяц будет не самым благоприятным. Положительных дней будет больше, чем отрицательных, но в конец предыдущего месяца ночные светила слишком сильно просели по энергетике, поэтому сейчас без помощи не обойтись. Также полезно будет просить близких людей о помощи. В первой половине месяца Овнам лучше не торопиться с решениями, так как из-за этого они могут проигрывать некоторые финансовые и рабочие сражения за успех.

Телец

Чтобы оставаться на высоте, Тельцам в ноябре необходимо оставаться верными своим прицнипам. В таком случае они сохранят мотивацию. В этом месяце нельзя резко менять приоритеты и планы. Это может привести Тельцов к проблемам с деньгами. Одно из лучших занятий — получение новых знаний. Тельцам можно заниматься повышением квалификации, обмениваться опытом, приобретать теоретические знания и применять их на практике.

Близнецы

Близнецам нужно больше общаться с людьми старших поколений, чтобы набираться знаний и мудрости. Влияние Венеры в первой половине месяца поможет Близнецам стать практичнее и осмотрительнее. С 17 ноября Меркурий поддержит в Близнецах уверенность, избавит их от беспокойства, подскажет верный финансовый путь. Астрологи рекомендуют людям данного Знака доверять интуиции и своим чувствам, но не позволять эмоциям брать вверх.

Рак

Денежная удача, как и удача в целом, будет с Раками весь месяц. Полезно составлять новые планы, общаться с людьми, выполнять договоренности, совершать покупки и усердно трудиться. Астрологи советуют Ракам помнить о том, что счастье любит тишину. Это справедливо для любой сферы жизни, особенно для денег и работы с бизнесом. В ноябре этим людям удастся найти выход из любого непростого положения, а также оказаться помощь родственникам, друзьям или коллегам. Полоса везения продлится до конца месяца, но это не значит, что можно расслабиться и плыть по течению.

Лев

Львам в финансовом плане стоит попробовать вернуться к привычным делам и перестать рисковать. В начале месяца потребуется осторожность в обращении с деньгами: нестабильное влияние планет может усилить расточительство, подтолкнуть к неоправданным покупкам. В финансовой сфере большое значение будет играть общение с другими людьми. Среди новых людей могут оказаться не самые приятные личности.

Дева

Девы могут рассчитывать на удачные возможности и подарки судьбы. У этих людей появится шанс раз и навсегда избавиться от финансовых трудностей. Астрологи советуют воспользоваться удачным положением Меркурия во второй половине месяца, чтобы успеть решить как можно больше задач. Согласно мнению экспертов, Девы смогут повлиять на разрешение практически любой неприятной ситуации.

Весы

Весам нужно как можно реже переходить дорогу злопамятным Знакам Зодиака. Люди данного Знака способны будут достичь впечатляющих успехов на рабочем поприще в ноябре. Текущая астрологическая ситуация располагает к инициативности, решительности и постановке новых целей и задач. Астрологи сообщают, что Весы будут удачливы в делах и покупках. Особенно повезет представителям творческих профессий, работникам сферы рекламы. Не исключено, что Весы смогут найти в себе новые скрытые таланты и отлично проявить себя в конкурентной борьбе за деньги и авторитет.

Скорпион

Обычно, риск в разумном количестве может привести к достижению желаемого, но в ноябре лучше не влезать в сомнительные авантюры, а также не покупать вещи и услуги, полезность которых равна нулю. Для привлечения богатства Скорпионам нужно будет раскрыть денежную чакру. Ночные светила на их стороне, но из-за ретро-Марса их уверенность в себе может пошатнуться, испортив настроение и лишив их мотивации. Наступает время для взаимовыгодного сотрудничества. Умение работать в команде подарит Скорпионам финансовое благополучие.

Стрелец

Астрологи отмечают, что в ноябре уровень доходов Стрельцов получит тенденцию к стремительному росту. Некоторые трудности на пути помогут обрести новый профессиональный опыт. Стрельцам важно научиться быстро и качественно выполнять свою работу, не откладывая ее в долгий ящик. Вторая половина месяца — отличное время для крупных покупок, особенно если речь идет о недвижимости. Воплотить задуманное в жизнь поможет сила мысли, позитивное мышление.

Козерог

У Козерогов ожидается довольно тяжелый в финансовом плане месяц. Ноябрь для Козерогов станет временем стремительных и не всегда приятных финансовых перемен, к которым стоит подготовиться заранее. Важно сохранять душевное равновесие. Астрологи также советуют этим людям посвятить месяц расчетам по долгам. А вот с новыми планами и грандиозными целями лучше подождать до зимы.

Водолей

Водолеям удастся расширить и укрепить деловые связи, благодаря которым в ближайшем будущем получиться повысить доходы. Этот месяц запомнится представителям данного Знака надолго. Ретроградность Марса снизит немного продуктивность, но это не значит, что Весь месяц придется уповать на чудо. Начальство и коллеги начнут чаще прислушиваться к идеям Водолеев. Месяц обещает быть насыщенным и ярким.

Рыбы

Астрологи отмечают, что рыбам сейчас нужно избегать самокритики и последовательно выполнять рабочие задачи. В таком случае риск ошибиться почти сойдет на нет. Ночные светила помогут Рыбам разобраться с кармическими долгами, очистить душу от скверных мыслей. Ночные светила дадут Рыбам удачу и поспособствуют росту работоспособности. Да, судьба может столкнуть Рыб со сложной задачей, требующей больших затрат энергии, но у этих людей все получится. Для успешного разрешения текущей ситуации потребуется лишь умение держать себя в руках.