Финансовый гороскоп на январь: как привлечь большие деньги знакам Зодиака

Согласно астрологическим прогнозам, денежная удача может зависеть от решительности и целеустремленности, поэтому добиться успеха в январе будет под силу каждому.

Овен

Овны в январе окажутся в хорошем положении, поскольку Марс, один из их главных покровителей, начнет прямое движение 12 января. До этого дня лучше отдыхать и быть тише воды и ниже травы. С 12 числа в силу вступит закон притяжения мыслей. Если Овны будут верить в себя, у них получится достичь новых финансовых высот. Это будет позитивный и продуктивный месяц. Особенно важно иметь правильные цели и не сходить с выбранного пути, если на нем возникнут какие-то преграды. Планеты стабилизируют и укрепят финансовое положение представителей этого Знака.

Телец

Тельцы смогут увеличить приток денег, но не только за счет дополнительных подработок. Они смогут сделать это за счет увеличенной творческой энергетики. Это полезно не только для художников, музыкантов и певцов с писателями. Это будет полезно для всех, кто хочет научиться находить обходные пути. Главное в январе — не количество денег, а обеспечение их стабильного поступления. Влияние Марса с 12 числа обеспечит физическую выносливость, а Уран с 22 января поможет длительное время выдерживать интенсивные интеллектуальные нагрузки.

Близнецы

Близнецам нельзя поддаваться апатии. Личные усилия Близнецов в январе могут быть поддержаны со стороны руководителей и единомышленников. Успешно пройдет коллективная работа, причем Близнецы смогут влиять на принимаемые решения. Для укрепления позиций желательно использовать свою врожденную харизму. Это поможет добиться своего и стать успешнее.

Рак

Самое успешное направление января для Раков — планирование. Составленный план на месяц и весь последующий год поможет сосредоточиться на главных задачах и выполнять дела своевременно. В начале месяца астрологи советуют избегать лишних трат и воздержаться от денежных займов. Январь может стать для Раков временем испытаний. Меркурий большую часть месяца проведет в состоянии ретроградности, что может стать причиной нестабильности в материальной жизни большинства Знаков, включая Рака.

Лев

Львам астрологи советуют укреплять энергетику и бороться с апатией. Стремление к лени и праздному образу жизни не даст решить финансовые проблемы. Львам необходимо действовать уверенно, принимать решения обдумано и концентрироваться на работе, а не на отдыхе. Это скажется позитивно на заработке и повысит репутацию в коллективе. Лишние бездумные расходы в январе планетами не приветствуются. Львам, которые находятся в поисках нового места работы, крупно повезет, особенно если они смогут раскрыть свои таланты. В этом им помогут специальные практики и советы астрологов.

Дева

Положение планет в январе предрекает Девам неустанную и интенсивную работу ради укрепления делового авторитета и улучшения финансового положения. Однако астрологи отмечают следующее: один лишь самоотверженный труд не приведет к желаемому, поэтому для достижения успеха придется воспользоваться творческим подходом. Где-то Девам поможет решительность и бескомпромиссность. Выиграют те, кто будет готов пойти ва-банк ради достижения намеченных целей.

Весы

Январь будет связан с успехами в собственном бизнесе или в поисках дополнительного дохода. Проблемы с деньгами могут быть вызваны невыполненными обещаниями или нарушением дедлайнов. Также Весам стоит опасаться недоброжелателей, коих может оказаться довольно много. Окружающие люди могут казаться противоречивыми, а их поведение неординарным и порой даже жестким. Гороскоп предрекает Весам напряженный месяц, который удастся провести удачно, если не отвлекаться от работы.

Скорпион

Упорный труд поможет Скорпионам добиться денежных успехов в январе. Астрологи советуют людям этого Знака ставить перед собой новые цели и активно браться за их реализацию. Не беда, если планы покажутся слишком сложными. Главное — придерживаться намеченного пути. Возможности же всегда найдутся. Труднее всего будет начинать каждую новую неделю. Понедельники — не лучшее время для Скорпионов, но позитивные аффирмации сделают их лучше. К концу месяца жизнь вновь войдет в привычный и отлаженный ритм.

Стрелец

Январь будет динамичным в плане деловых и финансовых событий в жизни Стрельцов. Ретроградный Уран сулит напряженную работу. К счастью, старания не будут напрасны — руководство оценит по достоинству работу и усилия, приложенные Стрельцами, но только после завершения ретро-движения данной планеты 22 января. Стабильный Уран в конце месяца поможет представителям этого Знака. Он одарит их силой воли, целеустремленностью, объективным взглядом на вещи и помощью.

Козерог

От чужих советов и помощи со стороны Козерогам лучше отказаться. Любые просьбы могут восприниматься окружающими как проявление слабости. Все решения должны быть приняты самостоятельно. В январе также стоит воздержаться от финансовых рисков и авантюр. С высокой вероятностью подобные действия могут обернуться неприятными последствиями и денежными убытками. Слова имеют в январе огромный вес, с которым нужно считаться.

Водолей

Водолеи относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги. В январе ситуация будет изменчивой. Пока Меркурий ретрограден, ни о какой легкости и речи быть не может. С 18 января уже достигать целей будет проще. Если верить астрологам, Водолеи смогут найти дополнительные источники заработка и скопить необходимую сумму для реализации своих планов. Финансовый гороскоп на первый месяц года пророчит представителям этого Знака раскрытие в себе новых финансовых и предпринимательских способностей. Можно задуматься об открытии бизнеса. Избираемая ниша должна быть хорошо знакома.

Рыбы

Рыбы могут совершать покупки без ограничений. Также во второй половине месяца можно вкладывать средства в бизнес, в ценные бумаги, покупать валюту. Рыбы, которые сумеют проявить сообразительность и находчивость, проведут месяц удачно. В процессе поиска решения проблем смело обращайтесь за помощью к единомышленникам и родственникам, они предложат хорошие решения. Успешно пойдет торгово-закупочная деятельность, планирование отпуска и обучение. Важно лишь поддерживать в себе огонь и сильную энергетику, помня о главных источниках силы.