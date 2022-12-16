Фруктовый чай оказался вредным для здоровья

Ученые Королевского колледжа Лондона заявили об опасности, которую несут в себе фруктовые чаи и ароматизированные воды. По словам специалистов, они могут повреждать эмаль и изнашивать зубы.

Об этом пишет The Independent.

К такому выводу ученые пришли после того, как провели исследование с участием 300 человек. У добровольцев были тяжелые формы зубных болезней. В ходе работы ученые установили, что употребление фруктовых чаев и ароматизированных вод может увеличивать риск эрозии зубов.

Полный текст исследования был опубликован в научном издании British Dental Journal. К числу опасных специалисты относят напитки с высоким содержанием сахара, а также фруктовые соки и чаи, и диетические напитки.

В связи с этим ученые призвали к сбалансированному потреблению напитков и закусок, чтобы избежать проблем с зубами.

Один из авторов исследования доктор Сирша О’Тул призвала людей тщательнее выбирать повседневные напитки и избегать тех, которые содержат слишком много сахара либо кислоты.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.