Ганц приказал ЦАХАЛу готовиться к эскалации в Иудее и Самарии

«Я поручил армии быть готовыми к возможности того, что произойдет некоторая эскалация в Иудее и Самарии», — заявил министр обороны.

Министр обороны Бени Ганц отдал приказ Армии обороны Израиля быть максимально готовой к возможному обострению ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии, а также в секторе Газа.

Об этом он заявил во вторник.

Министр обороны сказал: «Я поручил армии быть готовыми к возможности того, что произойдет событие, которое в конечном итоге приведет к некоторой эскалации в Иудее и Самарии, также это может коснуться Газы».

Эскалацию он связывает с сохраняющейся напряженностью в сфере безопасности во время прихода нового правительства.

«В эту сложную ситуацию мы должны добавить иранский вызов, который, на мой взгляд, усилится в ближайшие год-два».

При єтом Ганц заявил: «Нет армии, которая так придерживается боевой этики, как ЦАХАЛ. Я хотел бы подчеркнуть свою полную поддержку всей системы от командиров до солдат, которые работают для защиты граждан Израиля».

אין צבא שפועל במוסר לחימה כמו צה״ל ואני מבקש להדגיש את הגיבוי המלא שלי ושל כל המערכת למפקדים ולחיילים שפועלים להגנה על אזרחי ישראל. — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) December 6, 2022

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир и Ганц высказались об иске «Аль-Джазиры» против ЦАХАЛа.