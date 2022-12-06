Ганц приказал ЦАХАЛу готовиться к эскалации в Иудее и Самарии

14:14, Сегодня
Общество
бени ганц фото
Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

«Я поручил армии быть готовыми к возможности того, что произойдет некоторая эскалация в Иудее и Самарии», — заявил министр обороны.

Министр обороны Бени Ганц отдал приказ Армии обороны Израиля быть максимально готовой к возможному обострению ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии, а также в секторе Газа.

Об этом он заявил во вторник.

Министр обороны сказал: «Я поручил армии быть готовыми к возможности того, что произойдет событие, которое в конечном итоге приведет к некоторой эскалации в Иудее и Самарии, также это может коснуться Газы».

Эскалацию он связывает с сохраняющейся напряженностью в сфере безопасности во время прихода нового правительства.

«В эту сложную ситуацию мы должны добавить иранский вызов, который, на мой взгляд, усилится в ближайшие год-два».

При єтом Ганц заявил: «Нет армии, которая так придерживается боевой этики, как ЦАХАЛ. Я хотел бы подчеркнуть свою полную поддержку всей системы от командиров до солдат, которые работают для защиты граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир и Ганц высказались об иске «Аль-Джазиры» против ЦАХАЛа.

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