Бен-Гвир и Ганц высказались об иске «Аль-Джазиры» против ЦАХАЛа

«Эта пропагандистская сеть должна быть изгнана из страны», — сказал Бен-Гвир.

Председатель Кнессета от Оцма Йехудит Итамар Бен Гвир прокомментировал подачу Аль-Джазирой иска против Израиля в Гааге.

«Сеть «Аль-Джазира» не только антисемитски освещает, искажает правду и публикует ложь, они также работают против Государства Израиль во всем мире. Эту пропагандистскую сеть следует изгнать из страны и не давать возможности продолжать кампанию антиизраильской лжи», — сказал он.

Министр обороны Бени Ганц также отреагировал на эту новость: «Я сожалею о смерти Ширин Абу Акле. Следует помнить, что это конкретное событие будет расследовано самым тщательным и всесторонним образом. Я предлагаю, чтобы различные стороны, а также сеть «Аль-Джазира» отправились и проверили что происходит с журналистами в Иране и в среде, из которой вещает Аль-Джазира».

Министр обороны добавил: «Нет армии, которая действует с такой боевой этикой, как ЦАХАЛ, и я хотел бы подчеркнуть свою полную поддержку и поддержку всей системы для командиров и солдат, которые работают для защиты граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что Лапид резко отреагировал на решение Аль-Джазиры подать иск против ЦАХАЛа в Гааге.

Кроме того, Курсор писал, что нововведение в общественном транспорте коснется солдат ЦАХАЛа