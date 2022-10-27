Генетики раскрыли два главных секрета долгожителей

Исследователи провели обширное исследование геномов людей старше 100 лет и выделили ключевые особенности, позволившие организму прожить больше столетия.

Исследования показали, что у людей старше 100 лет проявляются исключительно здоровые признаки старения. Они реже попадали в больницу в более раннем возрасте и, кажется, избегали многих возрастных заболеваний, с которыми большинство людей сталкиваются, таких как болезни сердца или нейродегенерация.

Новое исследование представляет собой всесторонний анализ 81 долгожителя (старше 105 лет) и сверхдолгожителя (старше 110 лет). Ученые сопоставили эту подборку с группой здоровых, географически сопоставимых людей в возрасте старше 60 лет. Цель состояла в том, чтобы генетически выделить тех, кто смог дожить до 100 лет и раскрыть секрет их долголетия.

В ходе исследования было выявлено пять конкретных типов генетических изменений, сосредоточенных вокруг двух генов, называемых STK17A и COA1.