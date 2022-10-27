Генетики раскрыли два главных секрета долгожителей

Исследования показали, что у людей старше 100 лет проявляются исключительно здоровые признаки старения. Они реже попадали в больницу в более раннем возрасте и, кажется, избегали многих возрастных заболеваний, с которыми большинство людей сталкиваются, таких как болезни сердца или нейродегенерация.
Новое исследование представляет собой всесторонний анализ 81 долгожителя (старше 105 лет) и сверхдолгожителя (старше 110 лет). Ученые сопоставили эту подборку с группой здоровых, географически сопоставимых людей в возрасте старше 60 лет. Цель состояла в том, чтобы генетически выделить тех, кто смог дожить до 100 лет и раскрыть секрет их долголетия.
В ходе исследования было выявлено пять конкретных типов генетических изменений, сосредоточенных вокруг двух генов, называемых STK17A и COA1.
STK17A участвует в процессах ответа организма на повреждение ДНК. С возрастом механизмы восстановления ДНК в нашем теле становятся менее эффективными. Накопленные повреждения ДНК, как известно, ответственны за некоторые признаки старения, поэтому повышенная экспрессия STK17A может способствовать здоровому старению, сохраняя процессы восстановления ДНК даже в пожилом возрасте. Меньше ошибок – меньше негативных последствий для организма.