Гиперзвуковой самолет NASA установил рекорд скорости

Испытания истребителя были продолжены в рамках программы X-51, которая началась в 2005 году.

США в течение длительного времени были лидером в разработке самых быстрых летательных аппаратов. В конце 1990-х годов в рамках программы Hyper-X был разработан NASA X-43. В рамках программы «лучше, быстрее, дешевле», созданной космическим агентством, Hyper-X использовала технологию National Aerospace Plane.

Целью проекта Hyper-X было проверить в полете ключевые силовые установки и связанные с ними технологии гиперзвуковых самолетов. Первые две испытательные машины X-43 были созданы для полета на скорости 7 Маха, что является самой высокой скоростью для воздушно-реактивного самолета. В то время третий X-43 смог достичь скорости 9,6 Маха.

Чтобы понять значение этого достижения, самая высокая скорость, достигнутая ракетным самолетом НАСА X-15 во время летных испытаний в конце 1960-х годов, составляла 6,7 Маха.

Испытательный самолет X-43A был беспилотной машиной, длиной 3,7 метра. Его уникальная конструкция подъемного корпуса обеспечивала значительную подъемную силу для полета, вместо того, чтобы опираться на крылья. Вес самолета составлял около 1400 кг.

Кроме того, этот испытательный самолет был спроектирован таким образом, чтобы его можно было полностью контролировать в высокоскоростном полете, даже в случае, если двигатель выключен. Тем не менее, самолет не предназначался для посадки и восстановления. После завершения испытательного полета, он падал в Тихий океан.

Испытания X-43A начались в 2001 году, но первый полет закончился неудачей, когда ракета-носитель «Пегас» потеряла управление через 13 секунд после отделения от базового корабля B-52. Однако вторая попытка в 2004 году оказалась успешной, и самолет достиг скорости 6,83 Маха (7456 км/ч). На третьем прототипе, который взлетел 16 ноября 2004 года, был установлен рекорд скорости 9,64 Маха (10240,26 км/ч) на высоте около 33 500 метров.

В исходной концепции программы X-43 предполагалось создание двух дополнительных машин. X-43B должен был использоваться для демонстрации двигателя, способного работать в нескольких режимах. Двигатель X-43B должен был работать как обычный турбореактивный двигатель на малых высотах и переключаться в режим ГППРД на больших высотах и скоростях.

Полеты X-43B были запланированы на 2009 год после окончания испытаний другой машины Hyper-X, X-43C, которая должна была продемонстрировать работу ГППРД на твердом углеродном топливе на скоростях от 5 до 7 Маха. Однако в марте 2004 года полеты были отменены в связи с изменением стратегии НАСА после объявления «Президентского видения космических исследований» в январе того же года. Несмотря на то, что финансирование X-43C продолжалось в рамках бюджета НАСА на 2005 год, программа вскоре была приостановлена. Однако испытания гиперзвукового самолета продолжились в рамках программы X-51, которая началась в 2005 году, а первый полет состоялся в 2010 году.

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