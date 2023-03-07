В США успешно протестировали исторический рейс: запустили самолет на водородном двигателе

Полет длился 15 минут, а авиасудно поднялось в небо на 1066 метров.

Американская компания Universal Hydrogen протестировала самолет Dash-8 для городских перелетов, оснащенный водородным двигателем. Установка инновационной технологии была выполнена только на левой стороне самолета.

Об этом говорится в материале Engadget .

15-минутный тестовый полет городского самолета Dash-8 с водородным двигателем на 40 мест, проведенный компанией Universal Hydrogen, был назван историческим. Несмотря на небольшую длительность полета, представители компании считают его важным для развития инициативы по созданию нулевых выбросов у авиакомпаний Северной Америки.

Установка водородного двигателя весом 30 кг на городском самолете Dash-8 потребовала существенной модификации. Использовались топливный элемент от Plug Power и электродвигатель, разработанный magniX. Для обеспечения безопасности полета стандартный турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney был установлен на правом крыле. В компании Universal Hydrogen уверены в перспективности проекта и надеются получить сертификат для пассажирских рейсов к 2025 году.

В США компании продолжают участвовать в соревновании, чтобы создавать регулярные полеты на водородном топливе. Ранее британско-американская компания ZeroAvia успешно летала на двухмоторном самолете Dornier 228, используя водородное топливо. Airbus также запустили процесс создания топливного элемента, который сможет обеспечить 100-местный самолет на расстоянии до 1150 миль. Компания Roll Royce также недавно провела испытания реактивного двигателя, который работает на водородном топливе.

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