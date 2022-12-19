Главный раввин рассказал, что услышал от раввина Друкмана в больнице

Главный раввин Израиля Давид Лау принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей Иерусалиме.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Раввин Лау рассказал участникам церемонии о своем визите ранее сегодня к раввину Хаиму Друкману, ведущему религиозному сионистскому раввину, который госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

«Я зашел навестить раввина Друкмана, сначала мне сказали, что он все еще не отвечает с утра. Но когда я зашел, он сам сказал: «Рабби Лау». Его голос не может быть ошибочным. Я посмотрел на его дочь, чтобы убедиться, правильно ли я слышу, поэтому она сказала ему: «Отец, кто это? И он ответил: «Рабби Лау». Я был очень тронут. Я попросил у него разрешения и сказал, что хочу прочитать с вами главу из Псалмов. Он повторил за мной и сказал «Аминь». Тогда я сказал ему, что хочу, чтобы мы встретились снаружи, и тогда он сказал два или три предложения», ‒ поделился он.

«Курсор» сообщал, что Байден по случаю Хануки осудит рост антисемитизма.