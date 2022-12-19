Байден по случаю Хануки осудит рост антисемитизма

Президент США Джо Байден осудит растущий антисемитизм в своем выступлении на ханукальном приеме в Белом доме в понедельник, во время также чего зажгут свечи.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Как утверждают представители Белого дома, Байден скажет гостям на ночном мероприятии, что молчание ‒ соучастие, и добавит, что ненависть, насилие и антисемитизм должны быть осуждены.

Среди приглашенных на мероприятие в Белом доме в понедельник были переживший Холокост и бывший учитель государственной школы, раввин храма Эмануэль в Уинстон-Салеме, Северная Каролина, и Мишель Тейлор, посол США в Совете по правам человека ООН и дочь выжившего в Холокосте.

В этом году к праздничной коллекции Белого дома добавилась менора, зажигаемая каждую ночь во время еврейского праздника Ханука. Плотники Белого дома построили менору из дерева, которое спасли от ремонта эпохи Трумэна, и подсвечников из стерлингового серебра.

Это мероприятие приходится на череду антисемитских эпизодов. Бывший президент США Дональд Трамп принял у себя сторонника превосходства белой расы, отрицающего Холокост. Рэпер Йе (Канье Уэст) похвалил Адольфа Гитлера, призвал евреев простить нацистского лидера, вследствие чего был признан антисемитом года в США. Звезда баскетбола Кайри Ирвинг рекламировала антисемитский фильм в социальных сетях.

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«Курсор» сообщал, что Трамп обратился к евреям после скандальной встречи с антисемитами.

Помимо этого в Нью-Йорке создали подразделение по предотвращению ненависти и предубеждений для борьбы с антисемитизмом.