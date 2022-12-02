Главный раввин Украины обратился к солдатам-евреям путина: «Сдавайтесь»

Главный раввин Украины Моше Асман призывает солдат-евреев, сражающихся на стороне российской армии, сдаться, чтобы не быть убитыми украинскими войсками или столкнуться с необходимостью убивать украинских мирных жителей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Лучше оказаться в украинской тюрьме, чем воевать за россию», — заявил раввин.

Асман утверждает, что у него есть соглашение с командиром, ответственным за русских пленных, позволяющее ему охранять переданных ему еврейских солдат вместо допроса, возможного тюремного заключения или возвращения в Россию после обмена пленными.

В беседе с Arutz Sheva раввин Асман также обсудил продолжающийся гуманитарный кризис в стране и отметил, что Иран предоставляет россии беспилотники для проверки их возможностей, чтобы в конечном итоге их можно было использовать против Израиля.

«Я своими глазами видел, что там происходило, и массовые убийства, и десятки тысяч еврейских беженцев, которых вывозили из Украины. Война продолжается», — говорит он.

«российская армия пытается разрушить всю инфраструктуру, электричество, воду и отопление. Около 50% инфраструктуры было просто разрушено. Украинские чиновники пытаются его отремонтировать, но каждую неделю бомбят одни и те же места. Вот почему это гуманитарная катастрофа, теперь с началом зимы», — сказал он.

Он добавил, что с приближением зимы худшие дни еще впереди, и он подчеркивает, что проблема беженцев важнее, чем когда-либо.

Ранее Курсор писал, что главный раввин Украины заявил, что Израиль должен поддерживать Украину оборонительным оружием. Главный раввин Украины Раввин Моше Асман рассказал об усугублении гуманитарного кризиса в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!