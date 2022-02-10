Глобальное потепление может вызвать опасную болезнь

Таяние вечной мерзлоты, вызванное климатическими изменениями, может подвергнуть население Арктики воздействию опасного газа радона. К такому выводу пришел профессор Пол Гловер из Университета Лидса, который предполагает, что вечная мерзлота ранее была своеобразным защитным барьером, блокирующим выход радона на поверхность.

Недавно проведенное группой ученых исследование показало, как глобальное потепление увеличивает риск заболевания раком.

Об этом пишет Апостроф.

Опасность радона заключается в том, что он способен вызывать одну из десяти смертей от рака легких.

Без специального оборудования невозможно определить наличие высокого уровня радона. Животные Арктики не смогут понять, что им угрожает опасность, потому продолжат жить на потенциально опасных территориях. В результате смертность будет стремительно расти.

С помощью исследования удалось смоделировать производство радиоактивного газа, его поток через почву, мерзлоту и разные здания. Авторы пришли к выводу, что в помещениях с подвалом присутствие радона возрастает более чем в сто раз в сравнении с первоначальными значениями.

Профессор добавил, что такие результаты ясно показывают, что сдерживаемый резервуар радона может выбрасываться в подвалы зданий в течение длительного периода и будет оставаться выше уровня радиационного воздействия в течение четырех-семи лет.

Профессор Пол Гловер и соавторы исследования отмечают: причин для беспокойства не было бы, если бы не таяние вечной мерзлоты, вызванное изменениями климата. Он также подчеркивает, что это первоначальные результаты, на которые уже сегодня нужно обратить внимание.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили ранее неизвестный механизм защиты от старения.

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