Ученые обнаружили ранее неизвестный механизм защиты от старения

Ученые выяснили новый факт о белке 53BP1, который известен тем, что выполняет важную роль в восстановлении двуцепочечных разрывов ДНК.

Ученые из Кейсовского университета Западного резервного района выяснили, что у ДНК есть ранее неизвестный механизм защиты, который предотвращает преждевременное старение. В нем принимает участие белок под названием 53BP1.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communication.

Как оказалось, белок также взаимодействует с гетерохроматином. Это вещество хромосом, которые находятся в плотно упакованном состоянии. Из-за этого гены, которые находятся в нем, проявляют лишь небольшую активность. Кроме того, белок 53BP1 взаимодействует с другим белком HP1α. Они подвергаются разделению типа жидкость-жидкость.

Как оказалось, некоторые мутантные формы 53BP1 могут регулировать оболочку гетерохроматина, защищая тем самым клетки от старения.

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