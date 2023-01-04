В Европе из-за аномального потепления закрываются горнолыжные курорты

В европейских странах наблюдается аномально теплая погода. Высокая температура воздуха и отсутствие снега вынудили закрыться низкоуровневые горнолыжные курорты.

Об этом пишет Sky News.

О закрытии ряда зимних курортов предупредили уже Германия, Франция, Швейцария, Польша и Чехия. Для ряда городов в этих странах зимний туризм является основным источником дохода.

Климатологи говорят, что за последние дни многие европейские страны побили свои температурные рекорды. К примеру, по данным Meteo France, температура во Франции в конце года была самой высокой за 25 лет. Похожая картина была и в Швейцарии, где метеостанция в горах Юра зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру +18,1 градуса. В Варшаве этот же показатель составил 19 градусов. На юго-западе Германии было +19,4°C, а в Бильбао на севере Испании было зафиксировано +25,1°C.

Другие курорты вынуждены были сократить количество предоставляемых услуг и закрыть часть трасс, которые сложно поддерживать при плюсовых температурах.

Профессор климатологии Брюссельского университета Вим Тьери дал неутешительный прогноз по поводу будущего горнолыжного отдыха в Европе. По его словам, к концу века такой вид отдыха сойдет на нет. В будущем эти проблемы усугубятся, потому что снег будет продолжать таять, пока климат теплеет, резюмировал он.

«Курсор» писал ранее, что метеорологическое бюро указывает в глобальном прогнозе погоды на новый год, что 2023-й будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений.