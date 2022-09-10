Гороскоп на 10 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 10 сентября 2022 года, по картам Таро предсказывает насыщенный на неприятности и проблемы день для многих знаков Зодиака.

ОВЕН – Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Не скрывайте свое поражение с перед другими.

Об этом пишет Слова и фразы.

Чем честнее и искреннее вы поведете себя, тем скорее сможете обрести новую почву под ногами.

ТЕЛЕЦ – Пятерка денариев

Вам не удастся удовлетворить свои потребности, и дела пойдут, увы, совсем не так, как планировалось. Вы сами невнимательно относились к своим делам и своему собственному благополучию. Если вы пройдете этот путь терпеливо и уверенно, то дальше перед вами откроются совершенно новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Вы принимаете свои неудачи как должное и нуждаетесь в нежной любовной заботе. Настало время заявить о своей независимости. Вам пора позаботиться о себе, и удостовериться, что вы не лишаете себя удобства и покоя.

РАК – Пятерка мечей

Не настраивайтесь на покой. Возможно, вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Если вы в этот раз будете готовы вступиться за правду и стоять до конца, то в будущем окажетесь избавлены от подобных ситуаций.

ЛЕВ – Дворец жезлов

Эта карта говорит о том, что вам необходимо составить планы и варианты их реализации. Постарайтесь получить новые знания и начать новое дело. Во Дворце жезлов вас ждет страсть, активность, энергия. Тот, кому в этот день выпала эта карта – активно рвется к новым горизонтам, желает стать на ступеньку выше, получить власть, признание и известность

ДЕВА – Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. Реагируйте сразу, когда вам предложат заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку. Соглашайтесь – и дайте себе время сполна насладиться этим.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

Можете смело встретить этот день хорошей порцией недоверия к тем, кто вас окружает. Будьте начеку и не “раскрывайтесь” даже с той стороны, откуда не ждете опасности. Если какие то ваши слова или действия в этот день натолкнутся на неожиданное сопротивление, то лучше не настаивать, а отложить их до другого раза.

СКОРПИОН – Маг

Вы должны понять, что вы свободный и самостоятельный человек. Ваша задача – самостоятельно принимать решения. Маг символизирует то, что сил у вас хватит на все. Будьте бдительны и осторожны и тогда удача будет на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ – Паж мечей

В этот день вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь переходить в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного. Прислушайтесь к ней, и тогда, возможно, для вас многое прояснится.

КОЗЕРОГ – Восьмерка кубков

Вам придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Понедельник станет для вас сложным днем, и если вас что-то огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь. Вы скоро поймете почему и ради чего должны были расстаться со старым.

ВОДОЛЕЙ – Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте сегодня никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. Вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.

РЫБЫ – Шестерка мечей

Вас ожидают перемены и вам предстоит нечто необычное. В этот день вы готовитесь вступить “на новую землю”, и вам очень страшно. Главное – не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто-то, кто сможет помочь вам.