Гороскоп на 15 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Для некоторых он будет сложным, для других – ярким и незаурядным. Но помните, в этот день наблюдается повышенный риск возникновения конфликтов на деловой и личной почве.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Десятка Мечей

Овнам гороскоп на сегодня прогнозирует тревожный и наполненный странными событиями день. Вас все время будет преследовать ощущение того, что что-то идет не по плану. Необъяснимые вспышки страха могут появляться из-за того, что в вашей жизни грядет важное событие, которое в итоге станет решающим в определенной сфере существования. Главное – не бойтесь принимать решения.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на пятницу предоставил Тельцам светлую, но весьма противоречивую карту. Маг требует от вас решительного и настойчивого поведения, но в то же время вам категорически нельзя резко высказываться в сторону людей. Вы можете серьезно обидеть того, кто вам может быть полезен. Разрушайте стереотипы, делайте все для того, чтобы оправдать свою резкость и напористость. Гороскоп на пятницу советует не перегибать палку.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Денариев

Гороскоп на сегодня дает понять, что круг ваших надежд и мечтаний на данный момент достаточно ограничен. Стоит разорвать рамки внутренних комплексов, и сделать это как можно быстрее. Что бы вам ни говорили о необходимости дальнейшего роста, вы только досадливо отмахиваетесь: и так вполне хватает того, что есть. Собственно, именно эта позиция приносит вам все неприятности. Возможно, пришло время сделать шаг в сторону?

РАК – Суд

Гороскоп на сегодня для Раков по Таро выдал карту Суд. Она вовсе не означает наступления судного времени. В вашем раскладе это – положительная карта, которая символизирует начало новой жизни. Возможно, вам удастся сегодня перечеркнуть все неприятности, которые ранее происходили и стартовать с чистого листа и со свежими силами. Карта также может означать необходимость переоценки ценностей, возникновение нестандартного взгляда в будущее с учетом прошлого опыта. Сегодня судьба подарит вам перспективу завершить незаконченное дело, которое давно было отложено в “длинный ящик”.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Представители этого знака сегодня окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Гороскоп на пятницу советует не стоять на перекрестке. Помните, от выбора направления зависит ваше направление судьбы.

ДЕВА – Пятерка Кубков

Пятерка Кубков – это глубокое разочарование. К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов: а что, если ваши дурные предчувствия оправдаются? Гоните прочь от себя все страхи и старые обиды – это пустая трата сил и эмоциональных ресурсов. Гороскоп на сегодня рекомендует постараться перевести дух и успокоиться, это поможет вам понять, каким образом поступать в той или иной ситуации.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Карты советуют Весам немедленно выйти из-под чужой опеки и зажить собственной жизнью. И прежде всего это относится к материальной сфере. Вы слишком зависимы от ряда посторонних факторов, а это влияет на вашу судьбу. Постарайтесь обрубить подобные связи, иначе они могут потянуть вас на дно. Если вам выпала эта карта – очевидно, придется пробиваться к поставленным перед собой целям: трудности неизбежны, но вы обязаны справиться со всем самостоятельно.

СКОРПИОН – Звезда

Звезда – это карта, символизирующая мудрость, внутреннюю силу и скрытые возможности, которыми обладают представители этого знака, но даже не догадываются об этом. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее. Произойдет что-то такое, что разрушит все ранее выстроенные стереотипы и барьеры. Карты говорят, что позитивный настрой и искренняя радость будут сопровождать вас на протяжение всего дня.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Гороскоп на завтра говорит, что в вашей жизни произошел застой чувств и эмоций. Вы пытаетесь куда-то двигаться, развернуть все течение событий в противоположную сторону, но, увы, вам не хватает на это сил. Помимо этого, карты указывают на ограничения и запреты. Внешние или внутренние – они все время мешают вам получить желаемое. Стрельцы зашли в тупик или находятся, что называется, в “подвешенном состоянии”, словно в ловушке. Но не печальтесь, скоро тайное станет явным, а вы непременно сможете разобраться со всеми неурядицами.

КОЗЕРОГ – Луна

Сегодня вам должно повезти в важном деле, о котором вы давно мечтали. При чем это все получится совершенно случайно, и помощь придет с той стороны, с которой вы даже не могли предполагать. Вам стоит не бояться рисковать и принимать решения, ведь судьба благосклонна и всячески готова подтолкнуть вас к верному пути. Главное – вовремя распознать все знаки свыше и не “тормозить”.

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Тройка Кубков говорит о наступившей обособленности между вами и близкими вам людьми. Вероятно, “климат” в ваших отношениях с любимым человеком может качественно измениться, а вы даже не осознаете, как и когда это произошло. Гороскоп на сегодня говорит, что вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде. Постарайтесь провести цепочку событий и подумать, почему так происходит. Решение проблемы придет само собой.

РЫБЫ – Двойка Мечей

Гороскоп на завтра предостерегает вас от проблем, которые возникнут из-за вашей же неуверенности и нерешительности. Вы постоянно испытываете какое-то беспокойство, причина которого вам не ясна. Свое отношение к окружающему миру стоит кардинально изменить, иначе сначала вас перестанут замечать, а потом и вовсе недолюбливать из-за инертности. В таких условиях вы останетесь один на один со своими комплексами. Прислушайтесь к своему сердцу.