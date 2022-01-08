Гороскоп на 2022 год: какие знаки зодиака испытают радость родительства

Год Тигра обещает быть весьма интересным для всех знаков Зодиака.

Многих ждут карьерный рост и предложения руки и сердца. Однако некоторые испытают радость родительства. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в 2022 году станут родителями, пишет Апостроф.

Стрелец

Удачный месяц для зачатия — май.

Благоприятное время для усыновления — осень.

Будущие родители должны навсегда попрощаться с вредными привычками, нужно много читать и уделить время духовному развитию. Вы должны усовершенствоваться не только ментально, но и физически.

Козерог

Удачный месяц для зачатия — март.

Благоприятное время для усыновления — в течение года.

Козероги, которые давно мечтали о малыше, смогут насладиться своим тихим счастьем. Ваш ребенок родится здоровым, а впоследствии порадует вас.

Овен

Удачный месяц для зачатия — февраль.

Благоприятное время для усыновления — март.

В 2022 году женщины-Овны испытают на себе радость материнства. Для того, чтобы малыш был крепким, будущей маме нужно много гулять на свежем воздухе и на время забыть о работе.

Близнецы

Удачные месяцы для зачатия — февраль и апрель.

Благоприятное время для усыновления — лето.

Если у вас есть сложности с зачатием ребенка, непременно обратитесь в больницу. Там вам окажут квалифицированную помощь. Также не стесняйтесь просить помощь у мужа, мамы или няни.

Лев

Удачный месяц для зачатия или рождения малыша — май.

Благоприятное время для усыновления — сентябрь.

Пополнение может стать настоящим испытанием: придется научиться работать в режиме многозадачности, а также бороться с ревностью старших детей к новому члену семьи.

Скорпион

Удачный месяц для зачатия — в течение года.

Благоприятное время для усыновления — весна.

Представители этого знака Зодиака вместо одного долгожданного малыша они могут вполне рассчитывать на двойню. Приход нового человека перевернет жизнь этого знака зодиака.

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