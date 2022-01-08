Гороскоп на 2022 год: какие знаки зодиака испытают радость родительства

Многих ждут карьерный рост и предложения руки и сердца. Однако некоторые испытают радость родительства. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в 2022 году станут родителями, пишет Апостроф.
Стрелец
Удачный месяц для зачатия — май.
Благоприятное время для усыновления — осень.
Будущие родители должны навсегда попрощаться с вредными привычками, нужно много читать и уделить время духовному развитию. Вы должны усовершенствоваться не только ментально, но и физически.
Козерог
Удачный месяц для зачатия — март.
Благоприятное время для усыновления — в течение года.
Козероги, которые давно мечтали о малыше, смогут насладиться своим тихим счастьем. Ваш ребенок родится здоровым, а впоследствии порадует вас.
Овен
Удачный месяц для зачатия — февраль.
Благоприятное время для усыновления — март.
В 2022 году женщины-Овны испытают на себе радость материнства. Для того, чтобы малыш был крепким, будущей маме нужно много гулять на свежем воздухе и на время забыть о работе.
Близнецы
Удачные месяцы для зачатия — февраль и апрель.
Благоприятное время для усыновления — лето.
Если у вас есть сложности с зачатием ребенка, непременно обратитесь в больницу. Там вам окажут квалифицированную помощь. Также не стесняйтесь просить помощь у мужа, мамы или няни.
Лев
Удачный месяц для зачатия или рождения малыша — май.
Благоприятное время для усыновления — сентябрь.
Пополнение может стать настоящим испытанием: придется научиться работать в режиме многозадачности, а также бороться с ревностью старших детей к новому члену семьи.
Скорпион
Удачный месяц для зачатия — в течение года.
Благоприятное время для усыновления — весна.
Представители этого знака Зодиака вместо одного долгожданного малыша они могут вполне рассчитывать на двойню. Приход нового человека перевернет жизнь этого знака зодиака.
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