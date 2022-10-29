Гороскоп на 29 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Четверка Кубков

Эта карта – о разочаровании. Перед мужчиной, который изображен на ней, три кубка, но его взгляд устремлен к другому – четвертому, тому, который вдалеке.

Об этом пишет Слова и фразы.

Сегодня вы можете быть не удовлетворены тем, что имеете. Здесь есть два аспекта: во-первых, именно такое неудовлетворение толкает нас к новым вершинам и свершениям, не дает остановиться в своей эволюции. Во-вторых, это свидетельствует о том, то мы не умеет ценить то, что имеем, включая маленькие радости жизни.

Телец – Высший Суд

Сегодня Таро обещают вам некое озарение, откровение, кардинальный пересмотр своих идеалов и принципов. Карта посвящена переходу на новый этап личностного роста, на расширение сознания и слияние с “высшим разумом”. Она означает редкую способность взглянуть на ситуацию, на людей и даже на себя самого со стороны, когда можно подняться над своим эго и познать единство человечества и всего живого в мире.

Близнецы – Семерка Кубков

Эта карта – о мечтах. Не случайно ее преобладающий цвет – розовый. Сегодня вы рискуете смотреть на мир сквозь розовые очки и не видеть, какими вещи являются на самом деле. День может быть связан с множеством идей и предложений, у вас будут разбегаться глаза. Именно по этой причине вы можете оказаться в ступоре: решение принять будет очень сложно. Таро рекомендуют, во-первых, трезво оценивать ситуацию, во-вторых, не застревать в бесплодных мечтаниях.

Рак – Рыцарь Жезлов

Это карта действия, иногда – действия ради действия. Обратите внимание на флаг, который держит рыцарь – на нем нет никаких символов. Он может играть на чьей угодно стороне. Если вы бизнесмен, карта может означать опасный этап вашего проекта. В то же время она указывает на необходимость решительных действий для воплощения своих мечтаний в жизнь. Еще одно значение карты – проявление горячности и импульсивности. Помните, что подобные эмоции несовместимы с успехом.

Лев – Дьявол

Эта “веселенькая” карта не о кознях темных сил. Она – о зависимости. Настолько сильной зависимости, что вы превратились в раба. Обратите внимание: человек находится в клетке, но она открыта. Он сам загнал себя туда, он сам держит себя в ней, он сам не хочет из нее выбраться. Сегодня Таро рекомендуют вам проанализировать ваши зависимости, а также поработать с такими качествами как скрытая агрессия, навязчивые идеи, неконтролируемые вспышки гнева, материализм.

Дева – Колесо

Это очень красивая и очень “многослойная” карта. С одной стороны, перед вами – Колесо Фортуны, символ удачи и тотального везения. Именно это может сулить вам сегодняшний день. С другой стороны, бросается в глаза чрезмерная механичность этого колеса. Это указывает на то, что, возможно, вы слишком полагаетесь на судьбу, рок, карму – назовите как хотите. В этом случае Таро рекомендуют вспомнить о том, что каждый человек наделен правом выбора, а значит, и возможностью если не изменить, то, по крайней мере, скорректировать свою судьбу.

Весы – Туз Жезлов

Эта огненная карта символизирует желание действий и перемен. Обратите внимание на вулкан, изображенный на ней. В наивысшем проявлении ваше стремление тоже может быть подобно вулкану, в лайт-варианте этот символ означает намерение что-то изменить. Сегодня вы можете сделать то, на что не решались долгое время. Причем, ваше действие приведет к росту – личностному, карьерному или бизнесовому. Таро рекомендуют вспомнить момент, когда вы загорались какой-то идеей, когда огонь бежал по вашим сосудам. Повторите это состояние.

Скорпион – Четверка Мечей

На карте изображен рыцарь, который посреди битвы прилег отдохнуть. Свой меч он надежно спрятал и позволил себе расслабиться. Сегодня Таро рекомендуют отдохнуть и вам – прежде всего, в ментальном плане. Возможно, в последнее время вы перегружали мозг различными задачами, решения приходилось принимать очень быстро. Помедитируйте, переключитесь на какое-то творческое занятие, просто погуляйте на природе.

Стрелец – Рыцарь Кубков

Эта карта – о тотальном погружении в мир эмоций. Этот Рыцарь “влюблен в любовь”. Он не представляет своей жизни без романтики, без сильного чувства, без эмоций, переживаний и вдохновения. Таро рекомендуют вам, с одной стороны, иногда “выныривать” из этих глубин, чтобы решать текущие дела, а с другой – действовать, исльзуя в том числе эмоциональную и интуитивную сферы. Иногда они могут существенно усилить возможности интеллекта.

Козерог – Паж Мечей

Эта карта символизирует обучение, получение новых знаний. Сегодня вам, например, может представиться возможность повысить свою квалификацию или начать осваивать новую профессию. Второе значение – начальный этап какого-то дела, когда вы в целом определились, что хотите получить на выходе, но пока не знаете всех деталей. И, наконец, третье значение – любопытство и находчивость, не подкрепленные терпением и ответственностью.

Водолей – Восьмерка Жезлов

Сила и скорость. Вот что означает эта карта. Сегодня вас ожидает невероятный прилив энергии, вдохновение и множество революционных идей. На карте изображены посохи, выстреливающие в небо. Это стремительное движение распугало птиц, нарушило покой и безмолвие мира. Точно так же и вы можете стать “раздражителем” для тех, кто привык к своему болоту и боится перемен. Таро рекомендуют не забывать о мерах безопасности: обыватели не любят революционеров.

Рыбы – Солнце

Вам выпала одна из лучших карт колоды. Солнце символизирует озарение, ясность целей и перспектив, уверенность в собственных силах, оптимизм. На карте бог солнца Аполлон жонглирует планетами. Это указание, с одной стороны, на роль высших сил в нашей судьбе, а с другой – на ведущую роль нашего высшего Я. Сегодня Таро обещают вам расцвет сознания, предельную ясность ума, а также активизацию интуиции и способностей предугадывать события.