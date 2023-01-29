Гороскоп на 29 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 29 января 2023 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака поможет вам прожить грядущий день легко и интересно.

ОВЕН – Звезда

Звезда – весьма загадочная карта, которая символизирует мудрость и надежду. Очевидно, в настоящее время вы находитесь на перекрестке судьбы и не можете сделать осознанный выбор, от которого будет зависеть дальнейшая судьба и ваша, и ваших близких.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Звезда

Звезда – весьма загадочная карта, которая символизирует мудрость и надежду. Очевидно, в настоящее время вы находитесь на перекрестке судьбы и не можете сделать осознанный выбор, от которого будет зависеть дальнейшая судьба и ваша, и ваших близких. Карта Звезда выпала вам не спроста. Наверняка именно мудрости не хватает вам для того, чтобы принять какое-то решение. Либо же этому мешает негативный настрой, что так часто преследует вас в последнее время.

ТЕЛЕЦ – Суд

Карта Суд может обозначать два исхода событий: расплату за ранее совершенные ошибки или же победу над собственными страхами. Гороскоп на завтра предрекает Тельцам тандем из обоих значений карты. Если вкратце, то победив собственный страх, вы сможете извиниться перед важным для вас человеком и наладить отношения. Либо же наоборот: загладив вину перед кем-то, от вас уйдет чувство тревоги, а жизнь приобретет новые краски.

БЛИЗНЕЦЫ – Девятка Кубков

Карта Девятка Кубков обозначает период везения, когда вам будет удаваться все, что вы запланировали. Несмотря на некую боязнь совершить ошибку, вам необходимо действовать твердо и, местами, даже резко. Гороскоп на сегодня для Близнецов говорит о важной встрече, которая подарит вам не только теплые воспоминания на долгое время, но и позволит обрести ценные знания.

РАК – Восьмерка Жезлов

Масть Жезлов обозначает перемены. Какими они будут: к лучшему, или наоборот – зависит только от вас самих. Возможно, удастся решить какую-то проблему, нависающую тяжелым грузом над вами на протяжении длительного периода. Или же неосторожные действия спровоцируют внезапные трудности. В любом случае, гороскоп на воскресенье советует не делать поспешных выводов и тщательно анализировать любую ситуацию.

ЛЕВ – Солнце

Солнце является символом света, который может как осветить вам дорогу к новым свершением, так и ослепить глаза. не позволив реально оценить ситуацию. Действительно, следует определиться, что в настоящий момент является важным конкретно для вас: слава, деньги, или душевное равновесие.

ДЕВА – Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует эмоциональный всплеск. который, к несчастью, может обернуться серьезной ссорой. В частности, это касается личной жизни, ведь близкие и любимые видят вас без каких-либо масок.

ВЕСЫ – Тройка Жезлов

Тройка жезлов объединяет в себе два начала: во-первых, это трудности, которые преследуют вас на пути к заветной цели, а во-вторых – взгляд на мир свысока, что, разумеется, может раздражать окружающих. Весы достигли пика собственного величия и иногда слишком явно пользуются этим. Мания собственного превосходства не всегда благоприятно влияет на восприятие вас окружающими, не стоит забывать об этом. Гороскоп на воскресенье советует спуститься на землю и прекратить считать, что мир крутится вокруг вас одних.

СКОРПИОН – Девятка Денариев

Девятка Денариев – карта материального и духовного удовлетворения. Действительно, Скорпионы схватили удачу за хвост и крепко держат ее в руках. Несмотря на то, что она будет вырываться и норовить убежать к кому-то другому, вы найдете способ ее приручить.

СТРЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Верховная Жрица является самой противоречивой картой колоды Таро, поскольку обозначает одновременно твердость характера и человечность. Похоже, вам придется долго думать, прежде чем принять какое-то решение. Стоит определить для себя, что важнее: собственная выгода или взаимоотношения с окружающими. Если выберете первое – то сможете сохранить теплые отношения с окружением, но потеряете в материальном плане.

КОЗЕРОГ – Тройка Кубков

Самая веселая карта выпала Козерогам, и это неспроста. Гороскоп на воскресенье советует представителям этого знака наконец-таки расслабиться и прекратить погоню за чем-либо. Вы озабочены материальными ценностями, а также порою тащите за собой те проблемы, которые уже давно исчерпаны и решены. Отпустите, выдохните и начинайте двигаться дальше с новыми силами – у вас все непременно получится. Карты предрекают вам щедрые подарки от судьбы – принимайте их с гордостью.

ВОДОЛЕЙ – Маг

Гороскоп на сегодня по картам Таро обещают вам “день всевластия”. Так, несмотря на то, что во многих аспектах ваше влияние на окружение несколько иссякло, именно на воскресенье попадает начало нового витка в жизни, когда ваш авторитет буде восстановлен.

РЫБЫ – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – обозначает борьбу: она проходит как внутри вас самих, так и по отношению к обстоятельствам. Вы в тупике, и об этом сами прекрасно знаете. При чем, виной всему – вы сами. Гороскоп советует Рыбам срочно сгладить все острые углы, высказать все обид и начать наконец-таки по-взрослому решать все проблемы. Иначе станете врагом №1 для большинства окружающих. Делайте правильные выводы.