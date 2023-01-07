Гороскоп на 7 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Девятка Жезлов

Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Ваше недоверие ко второй половинке не имеет границ, но также и не имеет оснований. Гороскоп на субботу для Овнов советует им прекратить себя мучить. То, что было в прошлом, там и осталось, живите настоящим и помните о светлом будущем.

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Гороскоп по картам Таро для Тельцов сулит вам некое приключение. Обычно это возможность выйти за рамки привычной сферы интересов. Вы давно хотели рискнуть и попробовать что-то новенькое. Остается только согласиться на поступившее предложение. Помните, что не стоит хвататься за все и сразу – это не приведет вас к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ – Пятерка Мечей

Пятерка мечей означает обострение конфликта, мерзкий скандал, “удары ниже пояса”, низость и подлость. Вы должны обороняться, поскольку гороскоп на сегодня говорит, что вам грозит опасность. Есть вероятность, что неприятная ситуация, что назревает, заденет большое количество людей. Но больше всего пострадаете именно вы.

РАК – Император

Карта символизирует ваше стремление к стабильности, безопасности и последовательности. Условия существования, которые сейчас сложились в вашей жизни, вас не устраивают, вы стремитесь уйти от текущего положения дел. Сделайте наконец-то решительный шаг, ибо перемены сами по себе не наступят.

ЛЕВ – Туз Кубков

Туз Кубков – одна из самых лучших карт в колоде Таро. Спектр значений этой карты включает в себя радость, благодарность, удовлетворение, успех, счастье и единение. Все зависит от того, что же вы себе выберете. То есть, что бы вы сегодня не делали – гороскоп на субботу обещает, что все принесет радость и нужный опыт.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на сегодня указывает на перемены, благодаря которым вы можете достичь новых берегов. Вы должны “держать лицо” и бороться за свое место под солнцем, освещая свой путь благими намерениями. Если будете действовать именно так, вы успешно достигнете тех перемен, который вам нужны. На пути будут сложности и преграды, но не стоит поворачивать назад.

ВЕСЫ – Дьявол

Гороскоп по картам Таро сулит вам отказ от собственных убеждений. Дьявол обозначает ситуацию зависимости от кого-то или чего-то, слабую волю, постыдный провал благих намерений. Кажется, вы хотели больше не совершать былых ошибок и не играть с огнем? Так может быть уже и правда надо начать что-то для этого делать? Прекратите предавать сами себя.

СКОРПИОН – Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов — это карта победы, успеха, славы и “всенародного признания”, а от сюда и радости, удовлетворения. Пришло порадоваться своим достижениям и перейти к стадии победителя. Вы получили все, что хотели и даже больше. А если еще не имеете достойных наград – гороскоп на завтра советует подождать и не паниковать. Со следующей недели у вас начнется абсолютно новая, счастливая жизнь.

СТРЕЛЕЦ – Паж Мечей

Паж или Валет масти Мечей означает разъяснение, прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой нам вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Есть одно “но”. Вы поймете суть только разрешив давние разногласия. Разобраться с ситуацией придется возможно даже путем конфликта.

КОЗЕРОГ- Верховная Жрица

Верховная жрица – карта, что олицетворяет наши неосознаваемые силы — интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. В этот день ваша интуиция подскажет вам путь, который поможет получить от судьбы то, что вам предназначено. Более того, ваша внутренняя сила поможет также и другим.

ВОДОЛЕЙ – Сила

Сегодня в вас проснется ваш внутренний зверь. Вы будете рвать и метать на роботе и дома. И даже просто прохожее или люди в транспорте получат от вас. Дело в том, что Таро показывает агрессию, что проснулась в вас по отношению к людям. Умерьте пыл, иначе будут последствия, от которых вы нескоро сможете избавиться.

РЫБЫ – Шестерка Мечей

Гороскоп по картам Таро обещает Рыбам вызов. Даже скорее приглашение помериться силами, посоревноваться. Помните, если вы сами начали борьбу, вы должны идти до конца – тогда победа будет за вами. Сегодня есть серьезный шанс победить и вам это на руку.