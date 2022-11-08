Гороскоп на 8 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Король Кубков

На карте изображен человек, наполовину погруженный в воду. Вода символизирует интуицию, внутреннее знание, способность к предчувствиям, сенсорность. Король выносит информацию из этих глубин на поверхность – в реальный мир. Его взгляд устремлен на пустую чашу, как бы понимая, что одних фантазий недостаточно – необходимы реальные шаги для воплощения своей мечты. Сегодня Таро рекомендуют вам руководствоваться не столько логикой, сколько чувством и собственными ощущениями, сделать первый шаг в достижении цели, решиться признаться в своих чувствах, а также помогать советом тем, кто обращается к вам.

Телец – Солнце

Вам выпала одна из лучших карт колоды, символизирующая успех, признание, достижение, славу, почет и уважение. На ней изображен бог солнца Аполлон, жонглирующий планетами. Это указание, с одной стороны, на то, что важную роль в вашей жизни играет воля Неба, а с другой, на большое значение вашего собственного высшего Я. Этот день пройдет под знаком уверенности в себе, оптимизма, четкого понимания своих целей и задач, а также способов их реализации.

Близнецы – Шестерка Монет

Эта карта – о балансе между материальной выгодой и безвозмездной помощью. На ней изображен богато одетый мужчина, в руках которого весы и символ зодиакального знака Весы. Карта символизирует благотворительность, готовность и желание помогать другим, прежде всего, материально. Карта – о честности и равенстве в мире, где ни честность, ни равенство не являются приоритетом. Сегодня Таро обещают вам день, который так или иначе будет связан, с одной стороны, с помощью другим, а с другой, с неравенством, потому что кто-то будет отдавать, а кто-то – получать.

Рак – Высший Суд

Вам выпала карта, которая, прежде всего, означает духовный рост. Сегодня у вас может появиться возможность взглянуть на ситуацию и себя самого со стороны, осознать, что на самом деле вы способны на гораздо большее. Для вас совершенно ясным станет тот факт, что всё в мире связано тончайшими невидимыми нитями, что нет ничего, что можно было бы считать полностью автономным или отделенным от общего целого. В практическом плане эта карта может означать расширение перспектив, а также получение “знаков”, указывающих на приход чего-то нового в вашу жизнь.

Лев – Рыцарь Мечей

На карте изображен Рыцарь на Пегасе – символе творческого взлета. Он устремлен ввысь, к своей мечте. Сегодня вы можете свернуть горы на пути к цели, совершить невозможное, превзойти самого себя. Кстати, головной убор Рыцаря символизирует особую способность к концентрации. В этот день она вам действительно пригодится. Побочным эффектом такого состояния может быть эгоцентричность, нетерпимость, раздражительность. Постарайтесь сделать так, чтобы, взлетая на крыльях мечты, одновременно не сжечь за собой все мосты.

Дева – Колесница

Вам выпала карта, символизирующая активные действия и лидерские позиции, а также “неопытную энергию”. Сегодня вы можете оказаться во главе какого-то процесса, но не исключено, что вам будет недоставать опыта и профессионализма, чтобы справляться со всеми подзадачами. С одной стороны, у вас есть колоссальная энергия, вера в свои силы и сильное желание что-то сделать, а с другой, необузданные эмоции и страсти могут сыграть роль неуправляемых коней.

Весы – Туз Монет

Замечательная карта! На ней изображен римский бог-кузнец Вулкан. Сегодня вам может представиться неожиданная возможность совершить прорыв в какой-то деле, которое связано с финансами, здоровьем, тренировками или созданием материальных вещей. Вам могут предоставить “сырой материал”, из которого вы сможете сотворить что-то по-настоящему впечатляющее. Таро рекомендуют принимать всё, что придет в этот день – начиная от совета друга и заканчивая щедрым подарком или заманчивым предложением.

Скорпион – Вера

В классических колодах Таро эта карта называется Иерофант, и на ней изображен Папа Римский. В этой интерпретации иерофант представлен собирательным образом духовного учителя, гуру. Этот день может быть связан с понятиями веры, морали, религии, духовных практик или прозрений, откровений, неожиданного ответа на вопрос, который давно вас волновал. Еще одно значение карты – духовное водительство. Возможно, к вам обратятся за советом или попросят о сугубо психологической помощи. А Скорпионы как никто другой умеют ее оказывать. Не отказывайте в этом.

Стрелец – Десятка Мечей

Непростая карта. Мечи, которые ранят человека, символизируют ум. Ум, который отточен до такой степени, что стал разрушительным. Возможно, вы настолько верите в способности своего интеллекта, настолько увлечены анализом и ментальным “препарированием” всего на свете, включая свои же эмоции и ощущения, что теперь ум взялся “препарировать” вас. Это указание на крайнюю степень, последнюю стадию конфликта с самим собой, за которой начинается… освобождение. Именно сегодня вы можете выйти на новый уровень своей эволюции и познать новые грани себя самого.

Козерог – Девятка Мечей

Эта карта – о “самонакручивании”. Сегодня вы можете испытать эмоциональное напряжение, стресс, страх, беспокойство. Причем, нет никаких объективных причин для подобных вещей. Возможно, вы просто привыкли предполагать самое плохое, не верить в благоприятное развитие событий, в победу добра над злом. Вы видите в окружающих или в коллегах потенциальных врагов или конкурентов, вам кажется, что все ополчились против вас.

Водолей – Королева Мечей

Эта Королева символизирует перфекционизм и стремление к независимости. При всем уважении к этим прекрасным качествам, сегодня Таро рекомендуют обратить внимание на их негативную сторону. Прежде всего, они приводят к постоянному напряжению и неудовлетворенности. Просто потому, что в мире не может быть ничего абсолютно идеального или абсолютно независимого. Подумайте, так ли важно для вас выглядеть и говорить безупречно? Будьте собой. Именно это, а не выдуманная идеальность, залог вашего успеха.

Рыбы – Мир

Это самая значимая карта колоды. Она означает окончание пути, триумф, победу, глобальную трансформацию, перерождение или даже воскресение для новой жизни. Главный герой Таро – Шут, – начинал свой путь с чистого листа, вооружившись одной лишь надеждой и чистым сердцем, и после тяжелых испытаний заканчивает его мудрым, обновленным, просветленным. Сегодня может завершиться очень важный этап вашей жизни, и вы будете полностью удовлетворены его плодами.