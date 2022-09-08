Гороскоп на 8 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Кое-кому Гороскоп сулит комфорт и уют, а другим представителям зодиакального круга он принесет разочарования и сложности.

ОВЕН – Императрица

Эта карта несет в себе силу природы, беспрерывно порождающей новую жизнь, неиссякаемый источник всякой жизни. Пока вам нужно учиться. Познание нового – ваш приоритет на сегодня. Любые источники станут для вас полезными, просто не спешите.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Шестёрка Денариев обозначает такие качества, как готовность прийти на помощь, великодушие и терпимость. Сегодня вы образец спокойствия и доброты. И то, что вы даете, возвращается в десятикратном размере. На пользу вам пойдут также благотворительные дела.

БЛИЗНЕЦЫ – Двойка Жезлов

Двойка жезлов показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказаться прямо и недвусмысленно. Начинайте отстаивать свое мнение, или погрязнете в пучине обязательств, которые вам надоели и на пользу точно не пойдут. Нейтральная позиция – не то, что вам действительно нужно.

РАК – Десятка Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам разочарование. Об этом говорит Десятка жезлов – карта мрачного настроения, показывающая, что мы ожидали слишком многого. Теперь все изменилось, а ваши мечты о прекрасном будущем развеялись, как дым. Вам нужно упокоить себя и перестать бессмысленную гонку за неуловимым.

ЛЕВ – Двойка Денариев

Двойка денариев – это карта игрока, но также карта человека, которому безразлично, какое решение принять. Вам нравиться быть озорным и веселым, и все окружающие а также обстоятельства способствуют этому. Если вам предложат путешествие – соглашайтесь немедля, оно получится как нельзя хорошим.

ДЕВА – Суд

Вас сегодня ждет освобождение. Карта суда олицетворяет важный, решительный шаг на пути становления личности, удачное завершение очередного этапа. Вас достала работа и постоянная ответственность за всех, а эти выходные помогут уйти от всего, что вас нагружало в последнее время. В дальнейшем возможны серьезные перемены в деловом плане.

ВЕСЫ – Восьмерка Денариев

Весам день обещает начало какого-либо многообещающего дела. Новый опит, открытия и достижения – то что ожидает вас сегодня. Самый важный урок вам предоставят близкие. Не смейте от него отказываться, поскольку эти познания откроют вам кардинально новый мир вокруг.

СКОРПИОН – Паж Мечей

Скорпионов ждет новый шанс или возможность. Конкретно ваша карта означает разъяснение благодаря которому нам вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Проблема одна – решение приходит с помощью негативных эмоций, большой шанс угодить в ссору или конфликт. Но не переживайте – он не принесет невзгод в отношения со спорщиком.

СТРЕЛЕЦ – Семерка Жезлов

Карта означает, что мы подверглись нападению сильнейших противников. Сейчас главная задача собраться и дать отпор. Вы должны правильно оценить положение, продумать наступление и тогда есть шанс на победу в этом тяжелом состязании.

КОЗЕРОГ – Шестерка Кубков

Гороскоп по картам Таро уводит вас в страну воспоминаний. Шестерка кубков показывает, что мы постоянно возвращаемся в прошлое и скучаем за теми временами. Прекратите сожалеть о утратах – все, кто должен был остаться, сейчас с вами, а другие – должны были покинуть вас, чтобы позволить продолжать путь.

ВОДОЛЕЙ – Умеренность

Таро предлагает вам карту, которая соответствует тому счастливому состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится в гармоничном равновесии с окружающим миром. У вас все хорошо и этим просто нужно наслаждаться. Отдайтесь отдыху в семейном кругу и создайте и другим атмосферу тепла и уюта.

РЫБЫ – Смерть

Смерть — это расставание, прощание, конец. Скорее всего это окажется не случайностью, а ожидаемой чредой событий, к которым привели определенные действия и мысли в прошлом. Может быть больно, неприятно, но ситуация должна была закончиться для того, чтобы дать шанс прорости чему-то новому.