Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря: какие испытания ждут представителей разных знаков Зодиака

Овен

Овнам в такие периоды как этот важно помнить об информационной гигиене. Если не фильтровать входящую информацию и верить всем на слово, жизнь может достаточно быстро превратиться в тотальный кошмар.

Об этом пишет Слова и фразы.

С избытком дурных вестей и плохой информации может существенно вырасти тревожность, которая ухудшит психологическое состояние и негативно повлияет на энергетику, иммунитет, силу воли. Овнам нужно стать лучшей версией себя, действуя только по совести и отбрасывая прочь всё, что может хоть как-то навредить здоровью — вредную еду, курение, переутомление.

Телец

Сила будет заключаться в умении хранить секреты и в умении рассказывать посторонним только то, что они никак не смогут использовать против самих Тельцов. В середине декабря будет полезно заниматься тем, что Тельцы очень долго откладывали на потом. Пришла пора разобраться с долгами и невыполненными обещаниями. Это очень благотворно скажется на карме и удаче, что перед наступлением Нового года крайне важно.

Близнецы

Близнецам из-за слабого Меркурия будет сложнее добиваться поставленных целей. Исполнить все заветные желания им поможет максимум звездопада Геминиды, радиант которого, кстати, находится в области созвездия Близнецов. Это значит, что люди данного Знака, вероятно, станут самыми удачливыми на планете в период со вторника по пятницу. Чтобы удача не ушла прочь, придется быть добрее и научиться забывать обид. Месть — удел недальновидных людей, так что лучше сфокусироваться на добре.

Рак

Ракам стоит почаще обращаться за помощью к окружающим людям и не бояться заниматься тем, к чему лежит душа. Они помогут изменить свою судьбу сейчас и в новом году. Не исключено, что в период с 12 по 18 число Раки смогут встретить на своем пути очень важных людей, которые сыграют далеко не самую последнюю роль в становлении счастья, но произойдет это в далеком будущем. Словом, эта неделя богата на судьбоносные встречи, поэтому стоит быть чуточку внимательнее к происходящему.

Лев

Львам в эти семь дней предстоит пересмотреть многие аспекты своей жизни. Эти люди ударятся в философию и начнут вспоминать о прошлом, но крайне важно не уходить с головой в негатив. Звезды и планеты помогут Львам решить их кармические задачи, а также сделают Львов чуть более расторопными. Эти люди смогут всё успевать и во всем проявлять наилучшие результаты. К сожалению, энергии будет вечно не хватать, поэтому лучше не переутомляться и больше отдыхать. Это поможет не поникнуть духом и не сломаться ментально во время встреч с неприятностями.

Дева

Девам на неделе с 12 по 18 декабря могут начать намного чаще сниться дурные сны. Настало время сделать что-то значимое для себя и для своих близких. Например, можно потратить часть времени и средств на укрепление здоровья или на осмотр у врачей, сдачу анализов. Можно потратить часть денег на подарки близким. Конец недели может стать временем метаний и тревог. Возможны несостыковки и резкие изменения планов.

Весы

Весам, которые находятся в поисках счастья, стоит обратить внимание на три важных секрета, которые могут к нему привести. Если вдруг что-то не будет получаться лучше не гневить судьбу. В этот период Вселенная может быть мстительной, поэтому необходимо благодарить её за всё то, что происходит. Не стоит жалеть о прошлом и ругать себя за ошибки. То, что было, давно прошло. Теперь настало время устремить взор вперед. Звезды и планеты помогут Весам отделить важное от напускного, поэтому людям данного Знака удастся расставить приоритеты правильно.

Скорпион

Скорпионам необходимо гармонизировать пространство вокруг себя, причем максимально быстро и срочно. Если этого не сделать, негативная энергия таких ночных светил как Меркурий и Венера станет очень опасной. Также полезно делать генеральную уборку в эти семь дней и переставлять мебель. Если никто из домочадцев не хочет этим заниматься, наседать на них и заставлять что-то делать точно не нужно. Это хорошее время для романтического отдыха вместе со второй половинкой.

Стрелец

Наступает очень благоприятное время для энергетических практик, молитв, умеренного самоанализа. Стрельцам в период с 12 по 18 число удастся найти ответы на интересующие их вопросы. Возможно, к ним лицом повернется фортуна, но важно помнить, что сейчас удача не улыбается дважды. Если представится шанс стать успешнее в какой-то сфере, придется им воспользоваться, дабы избежать сожалений в будущем. Не исключено, что Стрельцы могут внезапно потерять интерес к тому, что очень сильно любят — к хобби, работе, развлечениям. К счастью, это временное явление.

Козерог

У Козерогов наступает довольно неплохое время для проведения ритуалов на удачу и счастье. В этом направлении важно работать всеобъемлюще и всецело, поэтому помимо ритуалов лучше продолжать действовать. Не нужно только рассказывать никому о своих планах, что Козероги умеют и практикуют. Рассуждая о планах во всеуслышание можно обратить энергию Вселенной против себя. Никто не должен знать, чего хотят Козероги и каковы их планы на ближайшие семь-десять дней. Близятся праздники, поэтому нужно всё делать хорошо и быстро.

Водолей

Водолеям на этой неделе, возможно, придется нелегко. Им необходимо привлечь силу энергии Воздуха себе на помощь, чтобы преодолеть все плохое и сфокусироваться на позитиве. Не исключено, что представителей данного Знака одолеет внутреннее беспокойство, но звездопад Геминиды поспособствует скорейшему очищению сознания Водолеев от всего самого плохого. Астрологи сообщают, что в период с 12 по 18 число людям данного Знака необходимо как можно больше общаться с людьми, которые добры и позитивны, открыты и способны проявлять заботу.

Рыбы

Рыбам для сохранения хорошего настроения и удачи стоит как можно реже общаться с представителями высокомерных и гордых Знаков Зодиака. Нужно правильно выбирать свое окружение, так как от него будет зависеть как минимум половина успеха. Также астрологи советуют найти баланс между работой и отдыхом. Это очень важно, поскольку переутомление негативно скажется на продуктивности. Еще стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет — если бездействовать и ждать у моря погоды, жизнь быстро превратится в черную полосу, а от мотивации не останется и тени.