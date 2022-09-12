Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022: какие проблемы и неприятности ждут разные знаки Зодиака

Узнайте, чего будет в вашем случае больше и как себя нужно вести, чтобы избежать неприятностей в любой из сфер.

Овен

У Овнов ожидается непростая, но крайне важная и судьбоносная неделя. Ночные светила в довольно благоприятном положении для того, чтобы начать действовать. В конце недели ожидается много приятных и ярких моментов. Овны могут стать свидетелями очень необычной ситуации, которая не будет касаться их самих, но многому их научит. Важно следить за поведением людей и стараться учиться на их ошибках. Полезными могут стать рекомендации близких.

Телец

Тельцам удастся исполнить какие-то крупные или промежуточные желания на пути к огромной и важной цели в жизни. Эта неделя будет переломной и крайне важной. Самое главное сейчас — не менять приоритеты и следовать принятым ранее планам. Такой подход поможет Тельцам остаться на плаву и выйти победителями из самых непростых ситуаций. Ночные светила также благоволят странникам этого Знака. Они могут путешествовать и открывать для себя новые места.

Близнецы

Привлечь желаемое в свою жизнь с 12 по 18 сентября Близнецам поможет упорство, вера в себя, а также умение правильно общаться и взаимодействовать с врагами и недоброжелателями. Астрологи настоятельно рекомендуют людям данного Знака как можно меньше реагировать на выпады врагов. Злые завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам — если не сейчас, то в ближайшем будущем. Это не догадки, а неопровержимый факт, ведь именно так работает карма. Близнецам лучше сосредоточиться на делах.

Рак

Энергетика этой недели очень плохо подходит для рисков и авантюр. Также ракам нужно правильно выбирать окружение, контактируя как можно меньше с представителями лживых Знаков Зодиака. Раки могут с легкостью шагнуть в неизвестность, выбрав новый путь в любви, либо попробовав сменить работу, сферу деятельности. Представителям данного Знака астрологи советуют выходить из зоны комфорта, но делать это осторожно. Слишком резкие и многочисленные изменения могут выбить Раков из колеи, причем на очень долгий срок. У этих людей есть все шансы изменить жизнь.

Лев

Ночные светила помогут Львам закрыть свои самые уязвимые точки. На этой неделе их жизнь серьезно изменится, причем в лучшую сторону. Начинается период, который позволит испытать неподдельное удовольствие от простого человеческого общения. Львам можно начинать общаться с людьми любого пола, возраста, статуса. Нужно набираться опыта и узнавать новое. Если на прошлой неделе было много проблем и неприятных эмоций, то в период с 12 по 18 сентября негативный осадок растворится. Львы избавятся от дурных воспоминаний и стану счастливыми.

Дева

Девам звезды и планеты с высокой вероятностью укажут путь к счастью. Чтобы понять, в каком направлении нужно дальше двигаться, астрологи советуют людям данного Знака прислушиваться почаще к интуиции. Как говорится, попытка не пытка, так что сейчас нужно использовать любую возможность и методику поиска правильного жизненного пути, новых целей. Возможны внеплановые изменения во всех сферах. Многие из них будут иметь положительный исход, так что не нужно раньше времени паниковать.

Весы

Весам астрологи настоятельно советуют защитить себя от чужой негативной энергии. На этой неделе высока вероятность встретить на своем пути токсичных личностей и людей с очень плохим настроением. Что касается родственников, друзей и второй половинки, то этим людям эксперты советуют как можно чаще помогать получать удовольствие от мелких радостей. Чем больше близких людей Весы смогут сделать счастливыми, тем больше у них будет шансов на успехи в любых жизненных сферах. Эта неделя отлично подходит для практики осознанных сновидений. Возможны также вещие сны.

Скорпион

Она поможет заранее узнать, как может поступать тот или иной человек в разных жизненных обстоятельствах. Эксперты также советуют научиться прощать обиды и дать возможность зажить старым ранам. Не стоит копаться в прошлом и припоминать негативный опыт тем, кто дорог. Эта неделя хорошо подходит для смены обстановки, путешествий, поисков новой работы и увлечений.

Стрелец

Стрельцам важно бороться с тревожностью и негативными эмоциями, коих может остаться немало из-за проблем, которые пришлось пережить в недалеком прошлом. На этой неделе звезды помогут Стрельцам очистить свое сознание. Чтобы не навлекать на себя беду и проблемы, астрологи также советуют представителям данного Знака Зодиака как можно реже принимать спонтанные решения. Все должно следовать плану. Расчетливость — лучший выбор для Стрельцов, а спонтанность — прямая дорога к проигрышу и неприятностям.

Козерог

Козероги на этой неделе будет стабильными, продуктивными и сильными ментально. Астрологи рекомендуют не делиться ни с кем своими планами, так как ретроградный Меркурий в таком случае может стать катализатором появления неприятностей, ведь под его воздействием люди перестают хранить тайны. Планеты сделают Козерогов непробиваемыми для атак энергетических вампиров, а также удачливыми в финансовой сфере. Наступает время для решительных действий.

Водолей

Водолеям в период с 12 по 18 сентября с высокой вероятностью будет везти в делах. Нужно носить на себе больше этого металла, так как он сейчас отлично сочетается с настроением ночных светил. Повышенная активность Водолеев может спровоцировать рост усталости. В это время ни в коем случае нельзя допускать выгорания. Астрологи советуют находить время для отдыха, общения со второй половинкой или друзьями, развлечений.

Рыбы

Ночные светила созидательны, поэтому помогут Рыбам избавиться от беспокойство и улучшить настроение. Представителям данного Знака совершенно точно стоит избегать многозадачности. Это может спровоцировать нервозность. Бездействие и лень, наоборот, могут очернить репутацию и привести Рыб к разбитому корыту. Не нужно переживать, ведь ветер любви, удачи и добра может смениться со встречного на попутный. Эта неделя точно принесет Рыбам много приятных сюрпризов.