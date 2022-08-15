Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа: какие проблемы и неприятности ждут знаки Зодиака

Чтобы ваша жизнь приносила вам больше позитива, старайтесь следовать простым рекомендациям экспертов на этот временно отрезок.

Овен

Овнам космические покровители помогут решить множество кармических задач. Это очень удачное время для того, чтобы поменять свою жизнь, причем сделать это в первую очередь у себя в голове. Настал отличный период для воплощения в жизнь смелых идей. Действовать нужно быстро, но предельно осторожно, поскольку звезды не будут помогать Овнам так, как делали это ранее. Скорее, они станут безразличными. Окружающие люди будут ждать от людей данного Знака помощи, а кто-то даже постарается эту помощь выбить манипуляциями. Нужно быть осторожнее в общении с токсичными людьми.

Телец

Это превосходное время для работы над собой и попыток стать лучшей версией себя. Главный совет на этот период — не сидеть без дела. Переключиться с режима повышенной продуктивности на лень и апатию будет очень легко, а вот вернуться назад к состоянию потока будет уже задачкой не из простых. Астрологи отмечают, что данная неделя «целый год кормит». Это значит, что все то, что Тельцы сделают сейчас, будет иметь крайне важные долгоиграющие последствия.

Близнецы

У Близнецов будние дни будут достаточно продуктивными и интересными. Они смогут позаботиться о себе и преодолеть все трудности при помощи своей харизмы. В конце недели хорошего настроения их может лишить Марс. Сейчас лучше не ссориться с близкими и друзьями, особенно публично. Это может стать началом очень негативного и неблагоприятного времени. Доброта превыше всего.

Рак

Многие Раки, несмотря на спокойствие звезд и планет, будут хуже спать. Быстрее засыпать и лучше отдыхать им помогут полезные советы экспертов. Излишества в период с 15 по 21 августа будут губительны. Успех сможет сопутствовать только умеренности, осторожности и осмотрительности. Также астрологи советуют всем без исключения Ракам творить больше добра в это время. Доброта и позитив вернутся к ним сторицей, но чуть позднее. Это хорошее время для путешествий, смены обстановки. Можно отправляться в командировки, заниматься покупками.

Лев

У Львов возможны встречи с токсичными людьми, причем большинство из них будут непредсказуемыми и неожиданными. Львам нужно будет делать энергетическую чистку, но не только после тяжелых и неприятных бесед, а еще и в целом. Пришло время укрепить свое биополе и избавиться от неприятных мыслей, воспоминаний и эмоций. Эта неделя станет для Львов временем детоксикации. Нужно больше отдыхать, меньше переутомляться, заниматься почаще любимыми делами. Это улучшит их память, интеллектуальную продуктивность, укрепит здоровье.

Дева

Начало и середина недели будут относительно спокойными, но ближе к субботе у Дев начнутся проблемы эмоционального характера. Большие успехи Девам принесет творческая деятельность. Даже если представители данного Знака не работают в креативной сфере, творчество станет хорошим способом победить хандру и депрессию, беспокойство и уныние. Астрологи советуют Девам не забывать про своевременный отдых в течении рабочей недели.

Весы

Наступает великолепное время для отпуска. Весы могут отправиться в путешествие или же запереться дома и заняться любимыми делами там. Начинать новые дела сейчас — не лучшая идея, поэтому астрологи советуют закрепить уже достигнутый ранее результат. В ходе попыток стать счастливее, Весы могут немного разочароваться. Панацеей от всех станет спокойствие и умение вести дела размеренно, без спешки и без лишней суеты.

Скорпион

Скорпионов планеты и звезды отпустят в свободное плавание, но для того, чтобы эффективно применять свои навыки, им стоит развить интуицию. Шестое чувство Скорпионов имеет огромный потенциал, но сейчас оно временно спит. Сейчас то самое время, когда нужно действовать, а не ждать у моря погоды. Скорпионы смогут почти сразу получить достойное вознаграждение за приложенные усилия. Уже в это воскресенье они увидят первые результаты проделанной работы.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе астрологи советуют заняться собственным здоровьем — посетить врача, прислушаться к своему телу. Можно начать заниматься спортом, сесть на диету. С 15 по 21 августа полезно больше двигаться, общаться с приятными людьми, посвящать время уборке. Очистить дом от застоявшейся негативной энергетики можно солью, водой и травами. Если это сделать, гораздо лучше будут работать чакры, проще станет принимать решения. Признаком того, что Стрельцы сейчас двигаются в правильном направлении, станет ощущение умиротворения и спокойствия.

Козерог

Козерогам на этой неделе ночные светила помогут сделать нечто очень важное, а именно — избавиться от вредных привычек, которые ошибочно могут считаться положительными. Козероги с высокой вероятностью смогут изменить свою жизнь к лучшему. Это будет очень важное время для любых нововведений. Детальное планирование — то, что доктор прописал. Каждый свой шаг важно расписывать заранее, дабы не действовать поспешно и хаотично. Также лучше не зацикливаться на прошлых ошибках. Козероги должны смотреть в будущее и двигаться к мечте.

Водолей

Спокойствие планет не значит, что они останутся безучастными. Нужно верить в лучшее и не фокусировать внимание на обидах, негативе, неудачах. Астрологи советуют настроиться людям данного Знака на марафон, а не на спринт. Для достижения успехов придется изрядно потрудиться. Энергетика планет подходит для начала новых дел, совершения покупок. Принимать любые важные решения, по мнению экспертов, сейчас лучше в одиночку.

Рыбы

У Рыб недавно могла начаться черная полоса в жизни, но на этой неделе звезды помогут им из нее выйти. Слабая Венера деактивирует сильные качества Рыб, поэтому им придется больше полагаться на помощь со стороны. Это то самое время, когда нужно относиться к работе проще — как к игре, а не как к чему-то, отчего зависит вся жизнь. Легкость, доброта и непринужденность — вот секрет счастья для представителей данного Знака Зодиака.