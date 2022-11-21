Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября: какие проблемы и испытания ждут знаки Зодиака

Тем не менее, расслабляться нельзя. Если вы хотите привлечь удачу, следуйте простым советам астрологов.

Овен

У Овнов сейчас наступает время, когда им нужно действовать. Например, это будет крайне благоприятная неделя для поисков новой работы, деловых знакомств, собеседований. Это очень важно для тех Овнов, которые в данный момент ищут работу и очень хотят стать успешными. Планеты дают зеленый свет в спорте и попытках начать цикл физических упражнений. Овнам захочется больше двигаться, так как ночные светила вдохнут в них силу и уверенность в себе.

Телец

Тельцам в эти семь дней, возможно, придется больше общаться с людьми, причем на самые разные темы и в самых разных ситуациях. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям данного Знака развивать свой дар убеждения, чтобы становиться успешнее и добиваться своего быстрее. В этом им помогут полезные советы. Сейчас ни в коем случае нельзя переоценивать свои возможности, навыки. Тельцы-реалисты станут самыми продуктивными и эффективными представителями своего Знака. Нужно перестать смотреть на мир сквозь розовые очки.

Близнецы

В период с 21 по 27 число Близнецам, вероятно, придется больше времени посвящать общению и знакомствам. Чтобы избежать разочарования в общении с новыми или уже знакомыми людьми, важно не ждать от них слишком многого. Астрологи настоятельно советуют не обижаться на несдержанные обещания и легкую ложь, особенно в понедельник — самый опасный день недели. Также Близнецам стоит быть внимательнее, ведь Вселенная начнет посылать им знаки, указывающие на то, что жизненный путь выбран неверно. Влияние Меркурия поможет это исправить.

Рак

У Раков в эти семь дней ожидается довольно много важных и необычных событий в жизни. Умело расставлять свои сети будут враги, поэтому важно научиться анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения. Это не повод не доверять вообще никому, но придется быть более избирательными. Будет крайне важно внимательно следить за реакцией людей на любые действия, события, слова. Читать окружающих по их невербальным жестам будет проще простого.

Лев

Львам в начале недели будет сложно совладать со своими эмоциями, но уже во вторник ситуация сильно изменится. Еще лучше астрологическая обстановка будет с пятницы, когда Юпитер избавится от ретроградности. Это событие сделает Львов менее мнительными и более смелыми. Не стоит сейчас воспринимать всё плохое слишком близко к сердцу. Любые невзгоды, как мелкие, так и большие, достаточно быстро исчезнут, не оставив даже следа.

Дева

Не исключено, что Девы в период с 21 по 27 ноября задумаются о том, как найти свой путь к счастью и гармонии. Возможно, придется изменить свое отношение к каким-то вещам и событиям, простить какого-то человека. На финансовом и деловом радаре могут возникнуть новые претенденты на роль ментора и наставника, а также новые возможности. Дев могут пригласить на новое место работы, так что лучше внимательно рассмотреть все входящие предложения.

Весы

Планеты и звезды помогут Весам в разрешении их кармических задач. На этой неделе представители данного Воздушного Знака станут намного счастливее, причем для этого не нужно будет много денег или внимание противоположного пола. Счастье рождается внутри нас. Весы смогут это осознать и понять, что уже давно у них все в полном порядке, а мелкие невзгоды — это всего лишь побочный шум, который никак не влияем на мироощущение. Если раньше звезды были не у дел, то сейчас они возьмут Весов под свое крыло. Особенно позитивным будет конец недели из-за смены направления движения Юпитера.

Скорпион

Скорпионам важно помнить в период с 21 по 27 ноября, что удачи и счастья их лишают сейчас в основном взаимные претензии и вражда с окружающими. Пришло время закопать топор войны и перестать думать о мести, ведь мстительность требует огромных затрат энергии, а также идет вразрез с кармическими законами. Недаром говорят, что месть — удел недалеких людей. Никто не заставляет Скорпионов общаться с теми, кто им не нравится, но свою энергию и время лучше пустить в домашние дела или работу. Это будет максимально мудрым решением в текущих условиях.

Стрелец

Стрельцам сейчас очень важно научиться слышать самих себя. Данный навык поможет им выйти за пределы зоны комфорта и существенно повысить свои шансы на успех в любой сфере жизни. Окружающие люди могут демонстрировать по большей части лишь фальшивые чувства, но это не значит, что никому не стоит доверять. Взору Стрельцов будет доступно гораздо больше, чем другим Знакам Зодиака, поэтому важно наблюдать, делать выводы и пока не развешивать ярлыки. Конец недели лучше провести дома, в приятной атмосфере. Это будет идеальное время для отдыха и смены обстановки.

Козерог

Козерогам необходимо с 21 по 27 число сесть на «информационную диету». Информация из интернета негативно влияет на нашу жизнь, но в эти семь дней Козерогов могут еще сильнее расстраивать новости. Астрологи советуют также отказаться от выполнения дел, которые не входили изначально в планы. Звезды и планеты хотят, чтобы люди данного Знака следовали своему расписанию и не отклонялись от привычного распорядка. Хаос, риски и непредсказуемость сейчас точно не в тренде. Козероги могут быть самими собой и не бояться за последствия.

Водолей

Водолеям может показаться, что все и всё против них, но при более детальном рассмотрении каждого события этой недели можно будет понять, что это не так. На самом деле всё происходящее сейчас будет крайне положительно отражаться на успехах Водолеев в будущем. В начале недели этим людям понадобится экстренная защита биополя, поскольку Меркурий с Венерой, слившиеся в соединении, могут спровоцировать шквал негатива в общении с незнакомыми людьми. Если Водолеи хотят сохранить удачу, им нужно приложить усилия.

Рыбы

Рыбам в период с 21 по 27 ноября, скорее всего, придется больше общаться с людьми и заводить новые знакомства. Чтобы знакомства и общение были более эффективными, важно научиться читать характер человека. В том плане полезной станет методика анализа по подбородку. Также необходимо учитывать свой внутренний голос, ведь интуиция тоже может говорить о собеседниках довольно многое. Энергия, подпитываемая Меркурием, потребует от Рыб внимательности и осторожности во всех сферах жизни.