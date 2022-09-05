Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября: какие проблемы и неприятности ждут знаки Зодиака

Сейчас не время для апатии и уныния, ведь звезды и планеты в отличном положении.

Овен

Овнам в конце недели понадобится определенная доля осторожности в общении с людьми. В течении этих семи дней Овнам стоит задуматься о том, на верном ли они пути в жизни в данный момент. Это не значит, что нужно подвергать сомнениям абсолютно всё. Просто нужно спросить себя: «Являюсь ли я счастливым человеком?». Если нет, то важно начать что-то менять. Время для этого самое подходящее.

Телец

Тельцы в период с 5 по 11 число смогут понять, чего они хотят от жизни. Главное — не прислушиваться к озарениям в субботу, когда Меркурий станет ретроградным. В этот день и в последующие двое-трое суток Тельцы могут сбиться с пути. Новые начинания лучше откладывать, а важные мысли записывать, но не предпринимать пока никаких активных действий. Если вдруг текущая неделя будет тяжелой и загруженной, а дела станут полны ошибок и недочетов, астрологи настоятельно советуют Тельцам не заниматься самобичеванием.

Близнецы

Как известно, ночные светила и Вселенная часто испытывают нас, посылая нам различные испытания. Ранее мы рассказывали о том, почему так происходит. Близнецов в этот благоприятный период не будут ожидать серьезные испытания, но расслабляться не стоит, поскольку астрологи рекомендуют как можно скорее завершить все дела, дедлайн которых уже прошел. До начала ретроградного Меркурия важно успеть выполнить все обещания, данные ранее. Также представителям этого Воздушного Знака полезно будет вернуться к идеям, которые вдохновляли их ранее.

Рак

Для Раков неделя будет с высокой вероятностью очень насыщенной, динамичной, полной сюрпризов, причем не всегда приятных. Эти люди справятся с напором неурядиц и разрешат все свои проблемы, но могут при этом сильно устать, вымотаться, несмотря на сильную Венеру. Также полезно будет периодически делать небольшие перерывы в работе, либо просто расслабляться. Чрезмерная активность приведет к полной потере сил, что на выходных в момент начала ретроградности Меркурия может привести к проблемам с настроением.

Лев

У Львов начинается период, когда важно действовать, причем решительно и смело, без оглядки на прошлое. Изменить свою жизнь самым кардинальным способом будет достаточно легко. Главное — не бояться идти к мечте. Меркурий начнет ставить палки в колеса, чем может спровоцировать рост проблем. Астрологи советуют также представителям данного Знака внести немного разнообразия в личную жизнь, в досуг. Это благотворно скажется на настроении.

Дева

У Дев все может резко пойти наперекосяк, но умение анализировать ситуацию пойдет им на пользу и спасет от фиаско. ЕсВенера на стороне Дев, ведь она пребывает в их Знаке. Это значит, что сейчас нельзя прерывать свою активность. Нужно продолжать идти вперед и смело принимать важные решения. Основу успеха будет составлять тактичность в общении с людьми. Многие Девы смогут заработать себе отличную репутацию, если будут относиться к людям с уважением и открытостью.

Весы

Счастье и удача рядом с Весами. Эта неделя будет для этих людей крайне полезной, позитивной и даже судьбоносной. Астрологи рекомендуют обращать внимание на восемь неприятных ощущений, которые на самом деле говорят о приближении чего-то хорошего. Весам нужно помнить, что далеко не всегда то, что нам кажется плохим, действительно является таковым. Эта неделя научит представителей данного Знака мыслить нестандартно и прислушиваться к интуиции, а не к доводам одного лишь разума. Эксперты советуют никому не объяснять причины своих поступков. Окружающих не должно это волновать.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется много работать, встречаться с различными проблемами и дилеммами на своем пути. Жизнь будет бить ключом, а события могут развиваться очень стремительно. Это может отрицательно сказаться на энергетике и здоровье Скорпионов. Они буду очень полезными еще и потому, что за окном уже осень. На улице холодает, поэтому хочется больше тепла. Эта неделя отметится глобальной эмоциональной перезагрузкой для Скорпионов.

Стрелец

У Стрельцов возможны неприятности в конце недели. Также в конце недели из-за ретро-Меркурия могут активизироваться враги и недоброжелатели. Многим из них захочется насолить Стрельцам. Важно помнить, что те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп и на тех, кто нам завидует. В основном Стрельцы будут встречаться с людьми первого типа, так что подобное поведение окажется временным. Рано или поздно такие люди поумнеют, но не стоит пытаться их вразумить. Это будет лишней тратой времени и сил.

Козерог

Козероги могут встретить некоторые неприятности на своем жизненном пути, но они не станут критичными. Скорее всего, люди данного Знака смогут найти выход, причем максимально быстро. Скорость и эффективность их мышления существенно вырастет, ровно как и физическая выносливость. У каждого действия Козерогов должна быть целесообразность и обоснованность. Не стоит распылять свою энергию на кого попало и на что попало. Важно распоряжаться мудро своими ресурсами.

Водолей

Водолеям для достижения всех своих целей важно привлечь в свою жизнь позитивные мысли. Для этого полезно будет заниматься любимым делом, общаться с приятными людьми, посещать новые места. Что касается работы, то в этой сфере важно действовать в привычном ритме. В любви же, наоборот, можно попробовать уступить место креативности. В период с 5 по 11 сентября Водолеи смогут свернуть горы там, где еще вчера бы смирились с поражением и сделали шаг назад. Сила их веры в себя и энергетика выйдут на совершенно новый уровень.

Рыбы

Рыбам стоит как можно реже принимать за истину информацию из интернета. Вообще, любую непроверенную и недостоверную информацию лучше игнорировать. Это поможет сохранять чистым рассудок и сильным биополе. В приоритете для этих людей будет экономия времени, поэтому важно следовать расписанию и как можно реже менять планы в последнюю секунду. В конце недели ретроградный Меркурий может стать источником проблем в амурной сфере. Не исключено, что в субботу и воскресенье начнут открываются любовные треугольники.