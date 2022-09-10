Гороскоп на субботу 10 сентября для всех знаков Зодиака: день щедрых подарков судьбы и больших соблазнов

Овен

Жизненный потенциал, организаторские способности, личное обаяние и сексуальность имеют тенденцию к повышению. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация продуманных ранее планов и замыслов.

Об этом пишет Слова и фразы.

Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Следите за своим здоровьем и за здоровьем близких. Вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято во внимание.

Телец

Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Хорошее время для развития коммерческих связей, личных отношений. Сегодня ожидайте деловых предложений. Финансового успеха вы добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика.

Близнецы

Сегодня ваша деловая активность принесет результаты, однако это мало скажется на вашем финансовом положении: деньги будут уходить так же легко, как и пришли. Поддержка вышестоящих лиц и провидения обеспечит успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм, что благоприятно скажется на служебном положении и авторитете.

Рак

Благодаря свежим идеям, появлению новых союзников или выбору иной тактики действий вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Сегодня дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, вы сможете изменить свое служебное положение или исправить старые ошибки. Следите за приметами – сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Лев

Излишняя доверчивость или наивность в житейских вопросах могут привести к ошибкам в работе или создать препятствия на пути к намеченной цели. Звезды советуют быть внимательными с партнерами и не полагаться на мнение посторонних людей. Залог успеха – общение с надежными партнерами и отказ от рискованных операций.

Дева

Благоприятный день для начала новых дел, перспективного планирования, встреч и контактов с партнерами. Особенно это относится к Девам-бизнесменам. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. В личной жизни намечается переход к иным отношениям или на новый уровень развития, поэтому следует хорошо обдумывать свои слова и поступки.

Весы

Жизненный потенциал Весов на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм помогут найти новых союзников или покровителей, помощь которых положительно скажется на продвижении дел. Благоприятный день для физических нагрузок, семейных отношений, зачатия, лечения. Не исключена возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вечером постарайтесь не злоупотреблять спиртными напитками.

Скорпион

Благоприятный день для положительных изменений в служебном положении, обращения к начальству, в государственные учреждения или общественно-правовые организации. Ваши коммуникабельность и талант располагать к себе окружающих помогут добиться высоких результатов. Однако не ставьте перед собой глобальных задач: сложные дела не решаются в один день. Сон исполнится, если снился дважды или многократно.

Стрелец

День может оказаться тяжелым. Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов. Коварство и козни недоброжелателей или энергоинформационное заражение ауры могут привести к ухудшению самочувствия. Не исключено, что во второй половине дня для многих Стрельцов откроются источники дополнительного заработка. Хорошо проявлять милость, великодушие, прощать обиды.

Козерог

Звезды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь. Однако впереди вас ждет еще много преград и препятствий. День благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем.

Водолей

Первая половина дня благоприятна для решения важных вопросов, принятия ответственных решений. Крупные приобретения или коммерческие сделки принесут прибыль. Во вторую половину дня по не зависящим от вас причинам ситуация может неожиданно измениться. Вам нужно демократичнее относиться к инициативам окружающих.

Рыбы

Интересные встречи обеспечены многим Рыбам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Мужчинам-Рыбам следует проявить терпение и тактичность. Возможна ссора с близким человеком.