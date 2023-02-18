Гороскоп на субботу 18 февраля для всех знаков Зодиака: день неожиданной удачи

Овен

Сегодня избегайте нововведений. Действуйте старыми, проверенными способами. Необходимо хорошо ориентироваться в возникшей ситуации, придерживаясь естественного хода событий.

Об этом пишет Слова и фразы.

Нужно набраться терпения, проявить сдержанность и мудрость. Опасайтесь обманов эгоистичных и недобросовестных людей. Во второй половине дня ваше обаяние должно значительно возрасти. Вы можете быть любимы и уважаемы всеми, кто вас окружает.

Телец

В этот день вы можете не опасаться срывов и неудач. Удастся обойти любые острые жизненные углы. Однако выбирайте средства для достижения своей цели, зря рисковать не стоит. Этот день благоприятен для интимных встреч, супружеской любви. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Все болезни этого дня могут оказаться легкоизлечимыми. О снах лучше никому не рассказывать.

Близнецы

Не рекомендуется перенапрягаться. Автолюбителям сегодня нужно быть особенно осторожными. Вероятны мелкие недоразумения, ощущение незащищенности, тяжелые предчувствия. Вовсе не обязательно отказывать себе во всем. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие, но тратить деньги по пустякам не стоит. Сны могут быть вещими.

Рак

Сегодня очень высока тенденция к разрушению и вероятность конфликтных ситуаций. Вас хотят выставить не в лучшем свете, поэтому постарайтесь не откровенничать с людьми, в порядочности которых вы не уверены. Возможны серьезные разногласия с партнерами по поводу заработанных средств, в результате вы можете оказаться в убытке. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Вы окажетесь без вины виноватыми. Желательно уединение. Но не отчаивайтесь, не все так плохо, как кажется.

Лев

Многие Львы почувствуют себя своими среди чужих и чужими среди своих. Вероятно, что вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, предложенная деятельность не совпадает с вашим пониманием ценностей в этой жизни. Не идите на сделку со своей совестью. Вероятность угнетенного состояния и нервозности.

Дева

Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения.

Весы

Этот день обещает немало сюрпризов и неприятностей в сфере личной жизни. Интимные встречи лучше отменить, так как вероятны ссора или недовольство друг другом. Осложнят положение ваш острый язык и раздражение. От вас потребуются максимальная гибкость и такт. Жизнь сама подскажет вам нужный выход из проблем. Сегодня посидите дома, отмените все встречи и визиты. Вам лучше собраться с мыслями.

Скорпион

День отмечен поддержкой высших сил, усилением ауры и активизацией всех положительных качеств. Это время благоприятно для заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия важных решений. Удастся значительно улучшить материальное положение в результате успешного завершения дел или неожиданной помощи. Омрачить общее благоприятное впечатление могут неожиданные события в общественно-политической жизни.

Стрелец

Этот день удачен для восстановления утраченной гармонии с окружающими людьми. Возможно, вы получите шанс успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь дополнительный временный доход. Во второй половине дня будьте готовы к приему неожиданных гостей.

Козерог

В целом вас ждет благоприятный день, но к вечеру вы останетесь недовольны собой из-за несоответствия ожидаемого действительному. Многие Козероги посвятят день поиску смысла жизни и открытия для себя вечных истин. Возможно, это принесет некоторую пользу, заставив проанализировать пройденный путь. Молодым представителям знака рекомендуется избегать эгоистичных и настойчивых людей, иначе вы можете попасть в тяжелую зависимость от них. Близкие вам люди будут страдать от неустойчивости вашего настроения.

Водолей

Сегодня Водолеи могут проявить себя как талантливые редакторы, писатели, режиссеры. Пропустив все впечатления дня через сознание, они будут владеть ситуацией на работе и в коллективе, чувствовать настроение подчиненных и состояние дел. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве.

Рыбы

У Рыб вероятно усиление таких качеств, как податливость, внушаемость, лень, стремление к соблазнам. В этот день полезно ограничение во всех земных наслаждениях: строгая диета, воздержание. Не реагируйте болезненно на то, что происходит, ведь от вас не многое зависит. В этот день нужно быть ближе к природе.