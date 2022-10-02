Гороскоп на воскресенье 2 октября для всех знаков Зодиака: день больших возможностей

Овен

День активной борьбы с соблазнами и искушениями. Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья.

Об этом пишет Слова и фразы.

Разногласия, упрямство в отстаивании своего мнения или нежелание прислушаться к доводам партнера нарушат равновесие и доверительную обстановку. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами. Кошка или собака во сне или наяву – хороший знак.

Телец

День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных мероприятий. Рассчитывайте на друзей и влиятельных покровителей – умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.

Близнецы

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в общении с руководством.

Рак

Этот день откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий – успех принесут только индивидуальные занятия. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Лев

Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины дня возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу: кажущиеся неудачи обернутся успехом.

Дева

Сегодня все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятный день для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.

Весы

День в целом благоприятен. Усиливается аура, повышаются жизненный потенциал и сексуальность. Многих мужчин-Весов ожидает успех, если только они не будут браться за глобальные задачи и пытаться перевернуть мир. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Женщин-Весов излишняя активность может привести к проблемам в личной жизни или к нервному срыву. Такт и доверительное отношение не дадут проявиться ревности или обиде. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Сны могут быть пророческими. Драгоценности, украшения во сне – к недугу.

Скорпион

Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют свойственную вам нежность и тонкость чувств. Некоторая инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Стрелец

День пробуждения и преобразования космической энергии. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки партнеров, критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить удачные планы на будущее. Не исключено, что вечером придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали.

Козерог

Активный, творческий день. Символизирует выбор цели, защиту принципов, концентрацию внутренней энергии. Усилится ваша чувствительность, интуиция и восприимчивость. Особенно это касается Козерогов творческих профессий. Не исключено, что вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом приступите к работе. Вероятно, вы сможете легко решить профессиональные вопросы, добиться прорыва в делах, воплотить замыслы в жизнь. Хорошо совершать покупки, завоевывать авторитет, продвигаться по службе.

Водолей

Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко – вероятно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обещаниями. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

Рыбы

День благоприятен для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в общественные учреждения. Не исключено, что удастся изменить ход событий в вашу пользу. Возможно, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.