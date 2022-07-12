Гороскоп на вторник 12 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Ваш творческий потенциал откроет перед вами широкие возможности, что благоприятно скажется на атмосфере в семье. Посвятите день детям. Вы получите огромное удовольствие от общения с ними.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Возможно, что сегодня вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Если вы не пойдете на компромисс, то ситуация обострится до крайности. Вам может показаться, что против вас готовится агрессия. Не стоит преувеличивать опасность.

Близнецы

Этот день отмечен повышением вашего творческого потенциала. Особенно благоприятен для Близнецов, имеющих отношение к искусству. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Уединение и отчуждение, к которому вы предрасположены, способствуют этому. Необычное восприятие мира усилится романтическим настроением. В решении важных дел положитесь на интуицию и терпение.

Рак

Наступило время для хорошего, продолжительного отдыха. Рекомендуется планирование отпуска, путешествий, поездок. Чтобы получше разобраться в своих чувствах, вы можете решиться провести этот день в уединении. Во второй половине дня вероятны неприятные известия. Возможно, самые близкие люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Лев

Благоприятный для занятий любимым делом, особенно для людей творческих профессий. Вы сможете раскрыть свои таланты, добиться успеха и признания в том, о чем в тайне всегда мечтали. Это может сделать вас по-настоящему счастливым. Возможно, что домашние хлопоты будут постоянно напоминать о себе и даже требовать решительных действий. В отношениях с членами семьи возникнет напряжение, постарайтесь не концентрироваться на этом; не все так плохо, как вы думаете.

Дева

День благоприятен для приключений и развлечений. Запланированная поездка надолго останется в памяти – она обещает новые знакомства и интересные приключения. Если вы почувствуете недомогание, то следует обратить на него серьезное внимание. Во избежание травм будьте осторожнее.

Весы

Единственной неприятностью может стать ссора с человеком из близкого окружения. Сегодня вам придется больше чем обычно заниматься семейными и бытовыми проблемами. Прирожденные мудрость и честность помогут вам разобраться в сложных взаимоотношениях. Конфликт не должен растянуться надолго.

Скорпион

День благоприятный для семейного отдыха. Можно отправиться вместе с семьей на природу, посетить бассейн. Это отвлечет вас от забот, поднимет настроение и сблизит с детьми. В результате семейные отношения приобретут новую силу и форму. Если возникнут осложнения, ищите в этом свою вину – сказывается некоторая отстраненность, связанная с проблемами трудной недели.

Стрелец

Пассивный день, не торопите события. Возможна некоторая незащищенность. Вам необходимо сосредоточиться на духовных проблемах, прислушиваясь к голосу своей интуиции. Благоприятны лечебные процедуры, целительство. Большую часть дня проведите на природе вместе с детьми.

Козерог

В этот день велика вероятность семейной ссоры, трудноразрешимых противоречий. Нужно постараться аккуратно распутать этот клубок, не порвав ни единой ниточки. Личная жизнь не может долго оставаться безоблачной. За днями испытаний снова будет много счастливых дней. Обратите особое внимание на своих детей, их успехи, здоровье, интересы.

Водолей

Сегодня возможно, что вы поставите под сомнение старые связи и семейные отношения. Возникнет тяжелая ситуация выбора. Возможно состояние усталости и измождения. Не стоит легкомысленно относиться к этим симптомам ослабления организма. Они говорят о нерациональном расходовании сил.

Рыбы

Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Это может коснуться творческих встреч, общения с близкими и любимыми. Планомерная деятельность прошедшей трудовой недели и семейное благополучие будут способствовать гармонии и равновесию чувств.