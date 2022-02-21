Гороскоп по картам Таро на неделю с 21 по 27 февраля: важные советы

Завершить февраль на позитивной ноте и справиться с намеченными делами в срок помогут подсказки старших Арканов. Рекомендации, отображенные в Таро-прогнозе, станут ценным подспорьем для тех, кто ценит свое время и не привык опускать руки.

Прийти к успеху и без труда справиться с трудностями получится благодаря точным подсказкам карт Таро. Эксперты рекомендуют Знакам Зодиака изучить выпавшие расклады, чтобы распланировать дела на грядущую неделю, обрести уверенность и привлечь в жизнь удачу. Толкование карт не терпит спешки — в уединении будет проще услышать внутренний голос и правильно понять то, что хотят рассказать карты.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Карта «Дурак» призывает Овнов не расслабляться. По ней в начале недели могут возникнуть непредвиденные трудности, справиться с которыми удастся, если уделять внимание работе и не отвлекаться на посторонние занятия. Аркан «Верховная жрица» говорит о необходимости прислушаться к своей интуиции. Предчувствия помогут Овнам сориентироваться и вовремя вступить в игру. Аркан указывает на период, когда спешка может стать причиной промахов, которые могут навредить планам. Карта «Колесница» указывает на новые возможности, когда нельзя медлить. Овнам важно сделать решительный шаг, чтобы не упустить своего счастья, но при этом не рисковать понапрасну.

Телец

Карта «Мир» открывает неделю, указывая Тельцам на благоприятное время для того, чтобы помириться с близкими. Гармоничная обстановка в семье воодушевит на новые подвиги и поможет найти свое место под солнцем. Аркан «Иерофант» символизирует точность и мудрость. По этой карте Тельцам важно составить план и следовать его пунктам. Такая тактика поможет вовремя сделать намеченные дела и не упустить своей выгоды. По карте «Влюбленные» в конце февральской недели Тельцам предстоит сделать важный выбор. Отменить его не получится, а значит, нужно прислушаться к себе и определиться с дальнейшими действиями.

Близнецы

По карте «Дьявол» Близнецам важно проявить смелость и силу воли. Аркан говорит о том, что потакание слабостям приведет к проблемам. Избежать проблем будет непросто, однако при должном усердии удастся свести риски к минимуму. Аркан «Умеренность» говорит о необходимости оставить спешку и выполнять дела по очереди, сосредоточившись на деталях. Близнецам важно умерить пыл, чтобы не идти на поводу у эмоций и не стать заложниками импульсивности. По карте «Луна» Близнецы смогут найти ответы на волнующие вопросы, и для этого важно прислушаться к интуиции. Внутренний голос поможет разобраться в сложившейся ситуации и найти выход из затруднительного положения.

Рак

«Отшельник» в раскладе на начало недели — карта, призывающая Раков не начинать неделю с активных действий. Аркан указывает на период, когда нужно остаться наедине с собой, скорректировать планы и отказаться от устаревших идей, чтобы не тратить время и силы на то, что потеряло актуальность. По карте «Луна» Раки будут стоять на распутье. Аркан указывает на необходимость сосредоточиться на мыслях о будущем, проанализировать случившееся и бороться за свое благополучие, не потакая необоснованным страхам. Аркан «Иерофант» символизирует мудрость, и Ракам по этой карте важно расставить приоритеты. Обдуманные шаги и отказ от рискованных шагов обеспечат успех и помогут создать отличную репутацию.

Лев

Карта «Луна» говорит о необходимости быть осторожнее. Львам по этому Аркану нельзя торопиться с решениями, чтобы не оказаться в тупике. Важным фактором успеха будет умение слышать внутренний голос. Карта «Звезда» символизирует завершение трудностей. Львам стоит оставаться верными своим принципам и не сворачивать с выбранного пути, чтобы вовремя достичь поставленных задач и получить награду за свои труды. Карта «Отшельник» выпадает на конец недели. По ней Львам стоит провести время в одиночестве, чтобы сосредоточиться на волнующих вопросах, отдохнуть или заняться восстановлением сил после напряженной рабочей недели.

Дева

Аркан «Маг» символизирует умение подстраиваться под обстоятельства и не следовать проторенным путем. В начале недели Девы смогут реализовать новые идеи, которые станут символом процветания. По карте «Влюбленные» Девам необходимо абстрагироваться и принять решение, которое поможет изменить жизнь к лучшему. Ориентироваться нужно на свои приоритеты, чтобы не ошибиться и не сожалеть позже о зря потраченном времени. Карта «Солнце» завершает неделю, указывая Девам на то, что трудности остались позади. По этому Аркану можно смело заниматься новыми проектами, учиться и расширять границы, чтобы не упустить прекрасные перспективы.

Весы

В начале недели по карте «Влюбленные» Весам предстоит сделать выбор, который поможет изменить жизнь к лучшему. Для того, чтобы не ошибиться, важно действовать обстоятельно и слушать свое сердце. По карте «Звезда» Весы смогут отдохнуть и насладиться безмятежностью. Аркан указывает на то, что в середине недели не будет причин для беспокойства, а значит, можно смело заниматься запланированными делами. В конце недели по карте «Башня» Весов ждет непростой период, когда предстоит отказаться от устаревших идей и снять розовые очки. Аркан символизирует неизбежные перемены, которым не стоит сопротивляться, чтобы не привлекать новые неприятности.

Скорпион

«Отшельник» в раскладе на начало недели — карта, призывающая Скорпионов отказаться от шумных вечеринок в пользу отдыха и восстановления сил. В конце зимы важно уделить внимание самочувствию и восполнить запасы энергии. Карта «Императрица» говорит о том, что в жизни Скорпионов будут происходить перемены к лучшему. Аркан символизирует обретение счастья и гармонию в отношениях, а значит, с семьей нужно проводить больше времени. По карте «Дурак» Скорпионам важно сосредоточиться на поставленных задачах и не допускать халатного отношения к делам. Такая тактика поможет уберечься от проблем и не упустить из вида значимые детали.

Стрелец

В начале недели по карте «Верховная жрица» Стрельцам поможет внутренний голос. Внимание к интуиции убережет от поспешных действий, которые могут стать причиной множества неурядиц на пути к поставленным задачам. По карте «Башня» Стрельцов ждут события, которые изменят жизнь и мировоззрение. По этому Аркану нельзя противиться переменам — благодаря им в жизнь ворвутся позитивные перемены, а все, что устарело, останется в прошлом. Аркан «Колесо фортуны» указывает на то, что жизнь меняется. После карты «Башня» жизнь на время перевернется с ног на голову, но это не должно пугать Стрельцов. Спустя время все встанет на свои места, и события удастся взять под контроль.

Козерог

Карта «Правосудие» призывает Козерогов начать неделю честно и непредвзято. Все действия отразятся в будущем, и тем, кто попытается сжульничать, в скором времени судьба преподаст урок. По карте «Верховная жрица» Козерогам стоит обратить внимание на свою интуицию. С ее помощью удастся обойти проблемы и неурядицы стороной, избежать проблем и столкновения с личностями, способными навредить. Карта «Смерть» указывает на возрождение и новый этап жизни. Аркан призывает не бояться перемен, благодаря которым жизнь изменится к лучшему и из нее уйдет все то, что заставляло переживать и мешало развитию.

Водолей

«Маг» в раскладе для Водолеев — карта новых успехов. По ней не стоит откладывать воплощение новых идей, которые помогут не только обрести славу и почет, но и обрести финансовую независимость. Аркан «Смерть» указывает на перемены. Совет карты — не противиться происходящему, оставить попытки воскресить прошлое и расставить приоритеты. Развитие и умение приспосабливаться помогут обрести счастье. По карте «Колесо фортуны» Водолеи столкнутся с неожиданными новостями, а также с событиями, контролировать которые на начальном этапе не получится. Совет карты — выждать время, чтобы вникнуть в происходящее и вновь взять бразды правления в свои руки.

Рыбы

Карта «Луна» открывает неделю, призывая Рыб к борьбе со страхами. Внутренние сомнения и тревога будут лишь мешать принимать решения, и с ними нужно бороться, чтобы не застрять в тупике. Аркан «Верховная жрица» говорит о необходимости прислушиваться к интуиции. Внутренний голос поможет принять верные решения в сомнительных ситуациях и обойти неприятности на пути к поставленным задачам. Аркан «Умеренность» говорит о времени, когда нужно замедлиться, чтобы не упустить ничего значимого. Баланс и гармония во всем помогут Рыбам найти свое место под солнцем и получить вознаграждение за свои труды.

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