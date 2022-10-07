Группа крови, обладатели которой менее подвержены тяжелым заболеваниям

Знание того, как группа крови может повлиять на здоровье очень важно, говорят эксперты. Но также важно регулярно посещать своего врача и поддерживать здоровый образ жизни.

Может показаться очевидным, что группа крови связана с сердцем, так как этот орган перекачивает кровь к остальной части тела. Но группа крови на самом деле может указать на более высокий риск для таких состояний, как сердечный приступ и болезни сердца. Это происходит из-за гена, называемого геном ABO-ген, который присутствует у людей с группами крови II, III и IV. Единственная группа крови, в которой нет этого гена – это группа I.

Об этом пишет rsute.

Если у человека есть ген АВО и он живет в районе с высоким уровнем загрязнения, то может быть подвержен большему риску сердечного приступа, чем те, у кого этого гена нет. Ген АВО также может увеличить риск развития ишемической болезни сердца (ИБС). ИБС развивается, когда артерии, которые снабжают кровью сердце, твердеют и сужаются, что может вызвать сердечный приступ, если они будут заблокированы.

Ген АВО связан с функцией мозга и потерей памяти. Люди, имеющие группы крови II, III и IV, имеют до 82% больше шансов развить проблемы с когнитивными способностями и памятью, что может привести к деменции, по сравнению с людьми с группой I.

Одной из возможных причин такой потери памяти является тот факт, что группа крови может привести к таким вещам, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет. Эти состояния могут вызвать когнитивные нарушения и слабоумие.

Существует множество факторов, которые были связаны с более высоким риском развития рака, причем иногда бывает трудно понять, какие из них следует рассматривать более серьезно, чем другие. Однако было обнаружено, что люди с группой крови II имеют более высокий риск развития рака желудка, в частности, по сравнению с теми, кто имеет другие группы крови.

Ген АВО также может играть определенную роль в повышении риска развития рака. Этот ген был связан с другими видами рака, включая рак легких, молочной железы, прямой кишки, простаты, печени и шейки матки. Эта корреляция изучается уже более 60 лет, и хотя исследования продолжают показывать корреляцию, нет окончательного объяснения, почему ген ABO может подвергать человека более высокому риску развития некоторых видов рака.

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