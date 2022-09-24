ХАМАС приветствовал теракт на шоссе 443 и пообещал продолжить нападения на израильтян

Боевики из сектора Газы назвали «героическим подвигом» теракт на шоссе № 443, недалеко от города Модиин-Маккабим-Реут. Представители ХАМАСа объявили готовности и дальше совершать нападения на граждан Израиля.

Они назвали случившееся ответом сионистам, «атаковавшим мечеть Аль-Акса».

Об этом 24 сентября сообщает 7kanal.

Представитель террористической группировки Хазем Кассем назвал нападение «героическим подвигом», являющийся ярчайшим продолжением «сопротивления на оккупированном Западном берегу». Он считает, что эти действия «невозможно сломить никакими силами».

Кассем также отметил, что в ближайшие дни нападения будут усиливаться. Это якобы станет ответом на «постоянные нападения сионистов на святейшую мечеть Аль-Акса». Очевидно, он имеет в виду посещение евреями Храмовой горы.

«Сионистская-поселенческая агрессия против святейшей мечети Аль-Акса является реальным признаком того, что ситуация вот-вот взорвется», – заявил представитель террористической группировки.

Израиль он обвинил в незаконной оккупации. Кассем предупредил, что реакция палестинцев на происходящее в мечети Аль-Акса будет «крайне серьезной», и что «враги заплатит за свои преступления против мечети Аль-Акса».

Ранее «Курсор сообщал, что на въездном перекрестке к западу от Модиина 22-летний араб, известный полиции причастностью к криминальной деятельности, напал с ножом на израильтян. Они находились в автомобиле. Он также распылил слезоточивый газ из баллончика, направив вещество в сторону людей, стоявших на перекрестке. В итоге палестинец был застрелен полицейским в штатском, который сам получил легкие ранения и нуждался в медицинской помощи. В общем ранения получили восемь человек. Три человека получили легкие повреждения в результате ножевых ранений.