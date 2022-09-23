Ножевой теракт на перекрестке Шилат: полицейский рассказал, как обезвредил террориста

«Краем глаза я увидел мужчину, бегущего от бордюра к машине. Он быстро подошел ко мне и выхватил нож — тогда я застрелил его», — поделился сержант, который даже не был на дежурстве.

Комиссар полиции Коби Шабтай прибыл ночью в четверг на место нападения на въездном перекрестке к западу от Модиина, где он встретился с сержантом, нейтрализовавшим террориста.

«Молодец, ты правильно отреагировал. Ты спас жизнь своему напарнику, и я не знаю, скольким еще людям здесь удалось спастись благодаря тебе», — заявил он.

Сержант был не на дежурстве, он находился в машине со своим напарником, когда террорист открыл дверь их машины, пытаясь ударить их ножом.

«Краем глаза я увидел мужчину, бегущего от бордюра к машине, — сказал сержант Д. — Потом он открыл дверь своей напарнице и подошел, чтобы нанести ей удар». Я остановил машину сбоку и выскочил к нему. Он быстро подошел ко мне и выхватил нож — тогда я застрелил его».

Суперинтендант Амир Коэн похвалил его: «Вы действовали решительно и профессионально и бросились к террористу на фоне реального риска и угрозы для вашей жизни, жизни вашего партнера и других граждан. Вы проявили большую ответственность даже в отпуске, вы нейтрализовали террориста, это наглядно отражает круглосуточную деятельность солдат Пограничной службы и сотрудников израильской полиции 24/7 в течение всего года».

Три человека получили легкие ранения в результате ножевых ранений на заправочной станции на трассе 443 между перекрестками Модиин и Шилат.

Террорист, 22 года, из Восточного Иерусалима, был находившимся рядом полицейским. Медики и фельдшеры МАДА оказали медицинскую помощь трем пострадавшим, еще 5 получили легкие ранения от перцового баллончика.

Ранее Курсор писал про попытку теракта на перекрестке Шилат.