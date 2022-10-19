Хранится 41 год: кусок свадебного торта принцессы Дианы уйдет с молотка

Вместе с ним на торги выставят рукописную благодарственную записку от нынешнего короля Великобритании.

На аукционе продадут кусок фруктового торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер, который хранят в праздничной коробочке уже 41 год.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Это кусок с нижней части пятиярусного 102-килограммового фруктового торта на основе марципана, который был продан на свадьбе принцессы 29 июля 1981 года. Десерт принадлежал Найджелу Рикеттсу, который служил полировщиком в Виндзорском замке и был приглашен на церемонию в качестве гостя. Мужчина, умерший в начале этого года, до конца своей жизни хранил сладкий сувенир.

Отмечается, что сохранность десерту обеспечило большое количество алкоголя, использованного при его изготовлении.

Вместе с ним на торги выставят рукописную благодарственную записку от нынешнего короля Великобритании. Она также была адресована Найджелу Рикеттсу. В нем будущий король с невестой выразили благодарность домашнему персоналу за «великолепный подарок» в виде письменного стола.

Стоимость рукописного послания оценивается в 170 долларов, тогда как за кусок торта нынешние владельцы просят всего 340 долларов. Но организаторы аукциона уверены, что эти вещи удастся продать за более высокую цену.

«Курсор» писал ранее, что самый крупный в мире желтый бриллиант, вес которого составляет 303,10 карата, продадут на аукционе в Нью-Йорке (США).