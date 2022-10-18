Весом в 303,10 карата: с молотка уйдет крупнейший в мире желтый бриллиант

Самый крупный в мире желтый бриллиант, вес которого составляет 303,10 карата, продадут на аукционе в Нью-Йорке (США).

Об этом сообщает Times Of Oman.

Этот бриллиант называют «Золотая канарейка», в рамках мирового турне его показали в Дубае, Тайбэе, Женеве и Гонконге, а скоро он прибудет в США, где 7 декабря уйдет с молотка в рамках аукциона Sotheby’s New York Magnificent Jewels.

Эксперты отметили, что стартовая цена на редкую драгоценность будет составлять 15 миллионов долларов. Он будет продан без резервной стоимости, то есть его продадут по самой высокой цене, которую за него предложат.

Сейчас «Золотая канарейка» огранена в форме груши, но с момента своего открытия он принимал различные формы.

Известно, что бриллиант был обнаружен в 1980-е годы на территории современной Демократической Республики Конго. Его обнаружила в щебне молодая девушка, игравшая у своего дяди в саду. Он весил 890 карат.

А в 1984 году его выставили в музее в Нью-Йорке как самый большой необработанный алмаз из когда-либо зарегистрированных. Пять лет ушло на огранку драгоценного камня, в результате получилось 15 отдельных бриллиантов, и самый крупный был в 407,5 карта.

С помощью новейшей технологии огранки он был недавно снова огранен, чтобы стать «Золотой канарейкой».

«Курсор» писал ранее, что в Таиланде попугай позавтракал бриллиантами из ожерелья хозяйки.