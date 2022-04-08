Идут по жизни без оглядки: пять самых непослушных и упрямых знака Зодиака

Астрологи рассказали о самых упрямых знаках зодиакального круга, которые всегда все делают по-своему, несмотря на аргументы, просьбы и мольбы других.

В списке самых непослушных: Тельцы, Раки, Девы, Козероги и Овны.

Об этом сообщает Uznayvse.

Тельцы

Тельцы принципиально сделают наоборот, если им будут навязывать сделать что-то так или иначе. Даже если это решение заранее неправильное – они пробьют рогами стену и сделают так, как считают нужным. Причина такого поведения – стихия Земли, которая наделила Тельцов упорством и твердолобостью. Астрологи советуют осознать, что подопечные Венеры всегда будут правы, поэтому не стоит лезть со своими мыслями.

Раки

Панцирь у Раков непробиваем. Воспитанников Луны можно завалить дарами и поманить обещаниями, но вряд ли они согласятся с чужим мнением, если разве что будет совпадать с их. Несговорчивым Ракам трудно уступать и, несмотря на ошибки, будут пятиться в неправильном направлении. Бесполезно ждать от них компромисса.

Дева

Правильная мысль – исключительно у Дев, это нужно запомнить. А все остальное вполне возможно – от лукавого, не надо их запутывать и сбивать с толку. Только Девы способны составить гениальный план, а всем вашим советам нет веры. В этом убеждены подопечные Меркурия, а они не позволяют никому себя обмануть.

Козерог

Козерог имеет рога, которые просто мешают услышать чужие советы. А если этот земной знак уперся – спорить бесполезно. То ли они так показывают свою силу воли, то ли спорят по привычке. Факт один -согласиться с вами — проявить слабину, а сильным подопечным Сатурна это не позволяет статус.

Овны

Этот огненный знак по силе упрямства на последнем месте в этом списке. Однако, это не значит, что их можно убедить или к чему-то склонить – они отличаются отличным неумением слышать кого-то, кроме себя. Воспитанники Марса обладают всеми качествами упрямых барашков, смеются астрологи.