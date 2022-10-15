Игроки из Высшей бейсбольной лиги впервые присоединятся к сборной Израиля для участия в World Baseball Classic

Игроки, которые в настоящее время входят в списки Высшей бейсбольной лиги, впервые присоединятся к сборной Израиля в World Baseball Classic в 2023 году. Уже 12 бейсболистов из американского чемпионата дали согласие на участие в турнире в Майами.

В их число входят питчер израильского происхождения из «Балтимора Ориолс» Дин Кремер, аутфилдер «Нью-Йорк Янкиз» Харрисон Бадер и аутфилдер «Сан-Франциско Джайентс» Джок Педерсон, который, по словам руководителей команды, работает над тем, чтобы его коллеги подписали контракт.

Об этом 15 октября сообщает Times of Israel.

В целом, половина израильской команды может состоять из спортсменов из высшего эшелона профессионального бейсбола, что является революционным достижением. Благодаря этому сборная Израиля способна намного превзойти свой рекорд на прошлых международных соревнованиях.

«В следующем году должно быть интересно, насколько загружены другие команды», — сказал Бабби Россман из «Филадельфии Филлис».

Среди игроков высшей лиги 2022 года, которые, вероятно, войдут в список WBC Израиля, есть Педерсон, который подписался первым, и его коллеги-аутфилдеры Бадер и Кевин Пиллар из «Лос-Анджелес Доджерс». Джейк Берд из «Колорадо», Кремер, Эли Морган из Cleveland Guardians и Зак Вайс из Los Angeles Angels.

Успехи сборной Израиля в международных соревнованиях весьма внушительны. Национальная команда заняла седьмое место на WBC 2017 и была одной из шести команд, прошедших квалификацию на Олимпиаду. Фанаты считают, что бейсболисты сделали игру более яркой.

Израиль попал в группу WBC 2023 года, которая должна провести свои игры раннего раунда в Майами. Место проведения турнира всего в нескольких часах езды от весенних тренировочных площадок многих бейсбольных команд Высшей лиги, что облегчило предсезонную подготовку игроков. Олимпийские игры и предыдущие чемпионаты мира по версии WBC проводились либо во время сезонов MLB, либо в Азии. Иногда условия влияли на позицию активных игроков от участия в сборной.

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