Еврейская легенда бейсбола Сэнди Коуфакс увековечен статуей

Коуфакс — американский леворукий питчер, на протяжении своей двенадцатилетней карьеры игравший за бейсбольную команду Лос-Анджелес Доджерс, где за ним закреплён № 32, под которым никто не играет с 1972 года.

Для еврейских любителей спорта по всему миру Сэнди Коуфакс на протяжении десятилетий занимал непревзойденный легендарный статус.

Теперь, спустя 57 лет после того, как питчер пропустил игру Мировой серии, чтобы отметить Йом-Кипур, Коуфакс официально увековечен статуей на стадионе Доджер рядом со своим бывшим товарищем по команде Джеки Робинсоном.

The greatest of all time, Sandy Koufax. pic.twitter.com/JgMKllrYBN — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 18, 2022

«Лос-Анджелес Доджерс» представили статую Коуфакса на церемонии перед игрой в субботу, через три года после анонса о ее создании. Первоначально открытие было запланировано на лето 2020 года, до того, как разразилась пандемия COVID-19.

На церемонии, которую вел Чарли Штайнер, тоже еврей по национальности, присутствовали десятки друзей и родственников Коуфакса, а также члены клуба Dodgers, в том числе менеджер Дэйв Робертс.

На мероприятии выделили еврейскую идентичность Коуфакса наряду с его многочисленными карьерными наградами.

The Dodgers honored all-time great Sandy Koufax with a statue at the stadium, the second to be unveiled, alongside Jackie Robinson. pic.twitter.com/ceQVtBZWMa — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 18, 2022

Во время трибьют-видео решение Куфакса не участвовать в первой игре Мировой серии 1965 года из-за того, что он отмечал Йом-Кипур, было названо «актом совести, принципом и даже мирным неповиновением».

The legendary life and career of Sandy Koufax. pic.twitter.com/Jq2MP88ZgL — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 18, 2022

На этом еврейские упоминания закончились.

Курсор ранее информировал, что израильские гимнастки завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы.