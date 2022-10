Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной

Американский миллиардер Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter, видео с которой он опубликовал.

Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter.

На видео заметно, что Маск пришёл в офис со своей раковиной. Также он заявил, что прелесть соцсети состоит в том, что она «расширяет возможности гражданской журналистики – люди могут распространять новости без предвзятости истеблишмента».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022