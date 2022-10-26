Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной

22:28, Сегодня
Общество
илон маск фото
Фото: Marques Brownlee / YouTube

Бизнесмен рассказал, в чем прелесть популярной социальной сети.

Американский миллиардер Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter, видео с которой он опубликовал.

Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter.

На видео заметно, что Маск пришёл в офис со своей раковиной. Также он заявил, что прелесть соцсети состоит в том, что она «расширяет возможности гражданской журналистики – люди могут распространять новости без предвзятости истеблишмента».

Также «Курсор» сообщал, что Илон Маск потроллил экс-президента россии дмитрия медведева.

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