Илон Маск потроллил медведева: как ответил экс-президент россии

Самый богатый человек в мире Илон Маск обратился к заместителю председателя совбеза *рф дмитрию медведеву и спросил, как обстановка в Бахмуте, который рф пытается захватить.

Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

Бывший президент рф сперва прокомментировал новость об отставке Лиз Трасс.

«До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!», – написал медведев.

Таким образом политик сослался на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Около недели назад журналисты установили веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить Лиз Трасс. Салат удалось сохраниться дольше.

Маск это не проигнорировал и начал троллить российского политика.

«Довольно неплохой троллинг. Кстати, как дела в Бахмуте?», – написал он.

После этого медведев сделал новую публикацию и написал: «До встречи в москве в День Победы!».

Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!