Самый богатый человек в мире Илон Маск обратился к заместителю председателя совбеза *рф дмитрию медведеву и спросил, как обстановка в Бахмуте, который рф пытается захватить.
Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.
Бывший президент рф сперва прокомментировал новость об отставке Лиз Трасс.
«До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!», – написал медведев.
Таким образом политик сослался на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Около недели назад журналисты установили веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить Лиз Трасс. Салат удалось сохраниться дольше.
Маск это не проигнорировал и начал троллить российского политика.
«Довольно неплохой троллинг. Кстати, как дела в Бахмуте?», – написал он.
После этого медведев сделал новую публикацию и написал: «До встречи в москве в День Победы!».
Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!